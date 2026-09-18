Il film di Helldivers potrebbe avere Alan Ritchson tra i protagonisti

In base a quanto riferito da Hollywood Reporter, sembra che Sony stia prendendo accordi con Alan Ritchson per inserire l'attore nel cast del film di Helldivers, una delle varie produzioni cinematografiche e televisive che la compagnia sta elaborando a partire da proprietà intellettuali videoludiche.

Non sappiamo quale ruolo sia da associare a Ritchson ma è probabile che si tratti del protagonista, o comunque uno dei personaggi principali: data la stazza dell'attore, viene da pensare che sia destinato a prendere il ruolo che era stato associato inizialmente a Jason Momoa, il quale in precedenza aveva abbandonato il progetto.

Ritchson interpreta il ruolo del protagonista nella serie TV Reacher su Prime Video, ed è particolarmente propenso ai ruoli d'azione, essendo peraltro dotato di un fisico decisamente imponente.