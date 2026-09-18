Il film di Helldivers potrebbe avere Alan Ritchson tra i protagonisti

In base a quanto riferito da Hollywood Reporter, sembra che Sony stia prendendo accordi con Alan Ritchson per inserire l'attore nel cast del film di Helldivers, una delle varie produzioni cinematografiche e televisive che la compagnia sta elaborando a partire da proprietà intellettuali videoludiche.
Non sappiamo quale ruolo sia da associare a Ritchson ma è probabile che si tratti del protagonista, o comunque uno dei personaggi principali: data la stazza dell'attore, viene da pensare che sia destinato a prendere il ruolo che era stato associato inizialmente a Jason Momoa, il quale in precedenza aveva abbandonato il progetto.
Ritchson interpreta il ruolo del protagonista nella serie TV Reacher su Prime Video, ed è particolarmente propenso ai ruoli d'azione, essendo peraltro dotato di un fisico decisamente imponente.
Una scelta alquanto azzeccata
Potrebbe dunque trattarsi di una scelta particolarmente azzeccata per interpretare il ruolo di un membro di una squadra di Helldivers, in attesa di scoprire qualcosa sulla storia che caratterizzerà l'adattamento cinematografico in questione.
Il film dovrebbe essere diretto da Justin Lin, con una data di uscita già fissata al momento per il 10 novembre 2027, in attesa di ulteriori informazioni al riguardo.
Si tratta di un altro degli adattamenti trans-media che PlayStation sta effettuando su varie proprietà intellettuali videoludiche, sia appartenenti al catalogo di PlayStation Studios che esterne.
La storia dovrebbe riprendere gli elementi tipici della serie, mettendo in scena la guerra dell'umanità contro varie razze aliene, in una sorta di omaggio e parodia della fantascienza classica su questo tema.
Curiosamente, Helldivers è chiaramente ispirato al film Starship Troopers di Paul Verhoeven, che a sua volta era caratterizzato da un taglio alquanto sarcastico, ancora più marcato nella serie di videogiochi da parte di Arrowhead Studios.