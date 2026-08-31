ASUS ROG: tutte le novità annunciate alla Gamescom nel segno della competitività

Le prime impressioni emerse dallo showroom di ASUS sono state positive , soprattutto per la coerenza con cui l'azienda ha sviluppato queste soluzioni.

Per la Gamescom di quest'anno, ASUS ROG ha scelto di mettere il gaming competitivo al centro della propria line-up hardware. Nel corso della kermesse di Colonia abbiamo avuto modo di vedere e provare da vicino alcune delle novità più interessanti della Repubblica dei Giocatori, accomunate da un obiettivo piuttosto preciso: ridurre il più possibile tutto ciò che può frapporsi tra il giocatore e la sua performance .

ROG Ace OLED: quando 720 Hz diventano il nuovo limite

La novità più evidente della line-up è senza dubbio rappresentata dai nuovi monitor ROG Ace OLED da 24,5 pollici. ASUS ha messo sul piatto una famiglia composta da quattro modelli, caratterizzati da pannelli Tandem WOLED (targati LG) o RGB Stripe QD-OLED (targati Samsung) e da frequenze di aggiornamento comprese tra 360 e 720 Hz. Il denominatore comune è però il formato Full HD, una scelta tutt'altro che casuale e che funge da riferimento per i pro-gamer.

Il modello più estremo è il ROG Swift OLED PG259QWS Ace, che porta la frequenza di aggiornamento a 720 Hz e abbina questa caratteristica a un tempo di risposta dichiarato di 0,02 ms GTG. Il pannello è un Tandem WOLED con rivestimento TrueBlack Glossy, mentre la luminosità di picco dichiarata arriva a ben 1700 nit in HDR. A completare il quadro troviamo DisplayPort 2.1 UHBR20, due HDMI 2.1 e un hub USB.

PG259QWS Ace è la nuova punta di diamante della line-up monitor targata ROG con un refresh di 720 Hz

È soprattutto il concetto di controllo del setup a distinguere questi monitor da un semplice esercizio di velocità. Tutti i modelli Ace integrano scale di riferimento nelle regolazioni di altezza e inclinazione, permettendo di riprodurre più facilmente la stessa posizione del monitor. Il Quick OSD consente inoltre di intervenire rapidamente sui parametri principali, mentre le modalità Hue Optimizer consentono di ottimizzare il profilo colore per giochi competitivi come Valorant e PUBG.

Il PG259QWS Ace aggiunge anche un "Position Sensor" integrato, capace di rilevare altezza e inclinazione del monitor e mostrarne i valori direttamente a schermo, così da poterli replicare anche in location esterne. Una soluzione interessante soprattutto per chi deve spostarsi frequentemente tra tornei e postazioni differenti. Anche il modello XG259QWPG Ace, già presentato da ASUS, punta sulla stessa filosofia con pannello Tandem WOLED a 540 Hz e 0,02 ms di risposta.

Gli altri due modelli spostano invece l'attenzione sulla tecnologia QD-OLED. Il ROG Strix OLED XG259QDPG Ace raggiunge 560 Hz, mentre l'XG259QDNS Ace si ferma a 360 Hz. Entrambi utilizzano un pannello RGB Stripe QD-OLED con trattamento antiriflesso a bassa riflessione.

XG259QDPG Ace raggiunge 560 Hz mantenendo la qualità del prodotto di punta

Per chi non vuole esagerare, XG259QDNS Ace si "ferma" a 320 Hz

Durante la prova abbiamo apprezzato soprattutto la combinazione tra dimensioni contenute, rapidità del pannello e chiarezza delle immagini in movimento. Qualità e performance non devono più scendere a compromessi, anche con frequenze di aggiornamento altissime. Inoltre il vantaggio dei 540, 560 o 720 Hz non si manifesta allo stesso modo in ogni gioco, ma le tecnologie e l'ampia scelta messa in campo da ASUS ROG hanno il potenziale di accontentare ogni tipo di giocatore.