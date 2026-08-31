Rockstar Games ha spiegato che le attività criminali di GTA 6 si divideranno in diverse categorie dal grado di complessità variabile e costituiranno un elemento fondamentale anche ai fini della progressione all'interno della campagna.

Al livello più basso si trovano le rapine ai danni di attività commerciali come minimarket, banchi dei pegni e negozi per la riparazione di telefoni: gli sviluppatori li hanno descritti come colpi relativamente semplici, che possono fruttare qualche migliaio di dollari ma generalmente non compaiono neppure come icone sulla mappa.

Un'altra categoria è rappresentata dai colpi ai furgoni portavalori e ai veicoli blindati che vengono utilizzati per il trasporto del denaro, mentre salendo di livello ci sono le rapine ai danni delle gioiellerie e delle banche, caratterizzate da un grado di complessità elevato e dalla necessità di individuare codici di accesso e cose simili.

Le attività più remunerative e con la difficoltà più alta a quanto pare sono quelle che ci vedranno muoverci all'interno dei territori occupati da gang e gruppi criminali, con tutto ciò che ne consegue in termini di pericoli. Peraltro uno di questo compound sarà un concenuto esclusivo dell'Ultimate Edition.