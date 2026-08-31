Amazon Music Unlimited è gratis per ben 3 mesi nella versione Family: offerta valida per poco tempo

Amazon Music Unlimited nella versione Family è gratis per ben 3 mesi. Se ami la musica o vuoi scoprire nuovi podcast, è l'occasione perfetta per provare il servizio. Inoltre, ti suggeriamo di approfittarne dato che Amazon ha aumentato i prezzi in Italia. Se sei interessato, puoi iscriverti tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Specifichiamo ancora una volta che si tratta della versione Family. Successivamente, l'offerta si rinnoverà a 22,99 € al mese, ma potrai annullare il rinnovo automatico in qualsiasi momento. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Musica senza limiti
Prima di tutto, Music Unlimited Family è pensato per un gruppo di sei persone, quindi potrai condividere l'abbonamento con amici o parenti sfruttandone i principali vantaggi. Potrai infatti accedere a milioni di brani, scaricarli e ascoltarli offline senza alcune interruzione, oltre a poter usufruire degli skip infiniti. Inoltre, non troverai pubblicità, potrai accedere al catalogo di podcast, nonché a un audiolibro al mese tra oltre 350.000 audiolibri di Audible (per titolari di account).
Si tratta quindi dell'occasione perfetta per approfittarne, considerati i rincari annunciati recentemente. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.