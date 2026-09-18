Il mouse da gaming Razer DeathAdder V3 Pro è scontato del 57%: il prezzo cala al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante e allettante sul mouse da gaming Razer DeathAdder V3 Pro: l'offerta prevede un maxi sconto del 57% per un prezzo finale d'acquisto di 80,84€ (minimo storico). Acquistalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Il Razer DeathAdder V3 Pro è un mouse da gaming progettato per offrire velocità, precisione e comfort, con un design ergonomico sviluppato in collaborazione con professionisti degli eSport.
Il peso di soli 63 grammi lo rende oltre il 25% più leggero rispetto al DeathAdder V2 Pro, mentre la finitura opaca e la texture liscia al tatto sono pensate per favorire una presa confortevole e una buona maneggevolezza durante le sessioni di gioco.
Ulteriori dettagli sul mouse
Il mouse integra la tecnologia Razer HyperPolling Wireless, combinata con la connessione a latenza ultra-bassa Razer HyperSpeed, per raggiungere un polling rate wireless effettivo di 8000 Hz. Si tratta di una frequenza otto volte superiore ai 1000 Hz tipici dei mouse wireless standard.
A completare la dotazione c'è il sensore ottico Razer Focus Pro 30K, progettato per garantire un tracciamento preciso su un'ampia varietà di superfici, incluso il vetro, grazie anche a diverse funzioni intelligenti dedicate al controllo e alla mira.
Il DeathAdder V3 Pro utilizza inoltre gli switch ottici Razer di terza generazione, con un'attuazione dichiarata di appena 0,2 ms.