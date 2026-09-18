I nuovi monitor ASUS ProArt sono disponibili: 4K QD-OLED, suite ASUS OLED Care e altre caratteristiche

ASUS ha presentato quattro nuovi monitor ProArt pensati per soddisfare diverse esigenze. Tra i principali punti chiave troviamo la tecnologia 4K QD-OLED , mentre due modelli specifici sono compatibili con ASUS DisplayWidget Center per macOS e si sincronizzano con AppleProMotion. Vediamo di seguito le principali caratteristiche di ogni prodotto.

ProArt Display OLED PA27USD e PA32USD

Si tratta di due monitor da 26,5 e 31,5 pollici con pannello 4K QD-OLED, frequenza di aggiornamento variabile fino a 240 Hz e luminosità di picco di 1.000 nit. Inoltre, è presente la tecnologia ASUS Smart HDR con supporto a Dolby Vision, HDR10 e HLG. I modelli sono compatibili anche con l'interfaccia HDMI 2.1 con supporto 4K a 240Hz. Le immagini godono di un'elevata resa cromatica e di auto-calibrazione autonoma grazie a un colorimetro motorizzato a scomparsa. Tuttavia, è comunque possibile effettuare manualmente la calibrazione attraverso il software.

Nuovo ASUS ProArt

I monitor PA27USD e PA32USD sono già disponibili e costano rispettivamente 2.049 € e 2.799 €. Si tratta comunque di prodotti pensati per i professionisti e per chi ha bisogno di elevata precisione nella resa delle immagini, soprattutto per attività come grafica, fotografia, editing video e creazione di contenuti.