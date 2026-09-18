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I nuovi monitor ASUS ProArt sono disponibili: 4K QD-OLED, suite ASUS OLED Care e altre caratteristiche

Sono disponibili i nuovi monitor ProArt di ASUS, pensati per professionisti e creatori di contenuti, con pannelli 4K QD-OLED, elevata precisione cromatica e frequenze fino a 240 Hz.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   18/09/2026
Nuovi ASUS ProArt

ASUS ha presentato quattro nuovi monitor ProArt pensati per soddisfare diverse esigenze. Tra i principali punti chiave troviamo la tecnologia 4K QD-OLED, mentre due modelli specifici sono compatibili con ASUS DisplayWidget Center per macOS e si sincronizzano con AppleProMotion. Vediamo di seguito le principali caratteristiche di ogni prodotto.

ProArt Display OLED PA27USD e PA32USD

Si tratta di due monitor da 26,5 e 31,5 pollici con pannello 4K QD-OLED, frequenza di aggiornamento variabile fino a 240 Hz e luminosità di picco di 1.000 nit. Inoltre, è presente la tecnologia ASUS Smart HDR con supporto a Dolby Vision, HDR10 e HLG. I modelli sono compatibili anche con l'interfaccia HDMI 2.1 con supporto 4K a 240Hz. Le immagini godono di un'elevata resa cromatica e di auto-calibrazione autonoma grazie a un colorimetro motorizzato a scomparsa. Tuttavia, è comunque possibile effettuare manualmente la calibrazione attraverso il software.

Nuovo ASUS ProArt
Nuovo ASUS ProArt

I monitor PA27USD e PA32USD sono già disponibili e costano rispettivamente 2.049 € e 2.799 €. Si tratta comunque di prodotti pensati per i professionisti e per chi ha bisogno di elevata precisione nella resa delle immagini, soprattutto per attività come grafica, fotografia, editing video e creazione di contenuti.

Monitor PA279CDV PA329CDV

Si tratta di due modelli da 26,5 e 31,5 pollici con pannello 4K QD-OLED, frequenza di aggiornamento VRR a 120 Hz e luminosità di picco di 1.000 nit. In questo caso è integrata la modalità colore M Model-P3, progettata per uniformare resa cromatica e temperatura del colore tra il display e i dispositivi Apple come i MacBook. Inoltre, si sincronizzano con AppleProMotion.

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Lato connettività troviamo porte USB-C con Power Delivery da 96W, DisplayPort 1.4 e HDMI 2.1. Anche questi due prodotti sono disponibili: la versione da 26,5" costa 749 € mentre quella da 31,5" è disponibile a 899 €.

#Tecnologia
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