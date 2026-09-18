WhatsApp introduce nuovi temi e sfondi animati su Android

La novità è stata individuata nella beta di WhatsApp per Android 2.26.37.6, distribuita attraverso il Google Play Store. Il sistema introduce nuove categorie per temi e sfondi, comprese alcune opzioni animate, mantenendo separata la scelta del semplice wallpaper da quella dell'intero tema.

WhatsApp, nuovi temi e sfondi arrivano su Android

La struttura riprende quella già introdotta su iOS. La categoria Featured raccoglie una selezione dei temi disponibili, mentre Nature propone immagini ispirate a paesaggi naturali, tra deserti, foreste, montagne e ambientazioni costiere. Minimal elimina invece motivi e decorazioni, mentre Doodle riprende il classico motivo grafico associato agli sfondi di WhatsApp.

Nuovi sfondi e temi in arrivo su WhatsApp per Android (fonte: wabetainfo)

Una sezione Live raccoglie gli sfondi animati, caratterizzati da movimenti molto lenti sullo schermo. La scelta è pensata per evitare che l'animazione interferisca con la lettura dei messaggi. Un piccolo contrassegno permette inoltre di riconoscere gli sfondi animati direttamente dalle anteprime.

Anche la sezione dedicata ai soli sfondi viene organizzata per categorie. Oltre alle raccolte condivise con i temi, arrivano le sezioni Vibrant e Gradient, rispettivamente con immagini dai colori più marcati e composizioni basate su transizioni cromatiche. Rimane possibile utilizzare immagini presenti nella galleria oppure crearne di nuove attraverso l'IA.

WhatsApp interviene anche sulla leggibilità delle conversazioni. Il colore delle bolle dei messaggi viene selezionato automaticamente in base allo sfondo scelto, così da mantenere un contrasto adeguato. Chi non apprezza la combinazione proposta può comunque modificarla manualmente.

La funzione è in distribuzione graduale e non compare necessariamente per tutti gli utenti della versione beta 2.26.37.6. Alcuni account potrebbero quindi dover attendere prima di visualizzare le nuove categorie nel selettore dei temi. WhatsApp non ha ancora indicato una data precisa per la disponibilità generale. La presenza della funzione nella beta Android indica però che la personalizzazione introdotta su iOS sta progressivamente arrivando anche sull'altra principale piattaforma mobile.