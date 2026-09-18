Il monitor ASUS TUF FHD da 24,5" e 200 Hz è al minimo storico su Amazon

Se sei alla ricerca di un nuovo monitor ma non vuoi spendere troppo, l'ASUS TUF FHD da 24,5" (modello VG257Q5A) è attualmente su Amazon a 92,43 € rispetto al prezzo mediano di 103,89 €, permettendoti di risparmiare l'11%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Le caratteristiche del monitor
Si tratta di un monitor da gaming Full HD Fast IPS (1920 x 1080) con una frequenza di aggiornamento di 200 Hz e un tempo di risposta di 0,5 ms. Inoltre, è presente la tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur Sync che, unita a FreeSync Premium, elimina ghosting e tearing per una grafica di gioco nitida e frame rate elevati.
Con DisplayWidget Center potrai regolare facilmente le impostazioni del monitor, mentre la tecnologia TUF Gaming AI offre funzionalità basate sull'intelligenza articiale per migliorare ulteriormente l'esperienza di gioco. Lato connettività troviamo DisplayPort 1.4 e due HDMI 2.0. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.