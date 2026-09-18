Lollipop Chainsaw 2 Back2Back punta sul lato “carino e folle” dell’originale

Lollipop Chainsaw 2 Back2Back è stato uno dei protagonisti del palco "Funtime SHOW" organizzato da Sega al Tokyo Game Show 2026 . Il nuovo gioco di Dragami Games, previsto nel 2027 su PlayStation 5, riprenderà la formula dell'originale Lollipop Chainsaw, pubblicato nel 2012 e tornato nel 2024 con Lollipop Chainsaw RePOP , puntando in particolare sul suo equilibrio tra estetica pop, umorismo, horror e azione .

Altri dettagli di gioco

La protagonista sarà ancora Juliet, nuovamente armata della sua inseparabile motosega per affrontare le orde di zombi. Il personaggio tornerà con un nuovo costume e sarà apparentemente ancora più potente, mentre anche il fidanzato Nick sarà presente nella sua ormai familiare forma di testa mozzata.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Dragami Games, la società taiwanese Nada Holdings e JP Universe, studio guidato da Hajime Tabata, già coinvolto in diversi progetti di Square Enix, tra cui la serie Final Fantasy. Al lavoro sul sequel ci sono inoltre Masahiro Yuki, autore dello scenario del primo Lollipop Chainsaw, e l'artista e character designer NekoshowguN.

Durante l'evento, il presidente e CEO di Dragami Games Shohei Sato, il fondatore e CEO di Nada Holdings Joe Teng, Hajime Tabata e il development director Yasuaki Nasu hanno raccontato la genesi del progetto. L'idea sarebbe partita proprio da Nada Holdings: Teng è un grande appassionato della serie e, nel 2022, dopo l'annuncio di Lollipop Chainsaw RePOP, si rivolse a Dragami Games proponendo di realizzare un sequel.

I dettagli sul gameplay rimangono ancora limitati, ma il team ha mostrato alcune sequenze realizzate con Unreal Engine e ha illustrato tre elementi considerati fondamentali per il progetto. Il primo riguarda i personaggi, con l'obiettivo di trasformare Juliet "da una star a una superstar". Gli sviluppatori vogliono infatti rendere la protagonista ancora più riconoscibile e darle un aspetto capace di risultare attraente anche per chi si avvicinerà alla serie per la prima volta.

Il secondo elemento è il "mondo carino e folle", una caratteristica centrale dell'originale. Il gioco del 2012 mescolava elementi pop, kitsch e colorati con l'ambientazione horror e gli sviluppatori intendono portare questo contrasto verso livelli ancora più estremi, ampliando allo stesso tempo il mondo introdotto dal primo capitolo.

Il terzo punto è rappresentato dall'"azione esaltante". Il team vuole rendere i combattimenti soddisfacenti e intuitivi, prestando contemporaneamente attenzione anche alla resa estetica di Juliet durante le battaglie.

Durante la presentazione è stato mostrato anche un trailer, ma il materiale presentato al pubblico è stato volutamente ridotto. Gli sviluppatori hanno spiegato di avere ancora molto da mostrare e che, secondo quanto dichiarato sul palco, il 99% dei contenuti del gioco non è stato ancora rivelato. Sega ha successivamente precisato che una precedente interpretazione della frase, secondo cui il gioco sarebbe stato "completo al 99%", era frutto di una traduzione errata avvenuta durante l'evento.

Il team ha infine anticipato che nei prossimi mesi verranno svelati gradualmente gli aspetti più "estremi" di Lollipop Chainsaw 2 Back2Back, che rimane attualmente previsto nel 2027 su PlayStation 5.