Lollipop Chainsaw 2 Back2Back è stato annunciato per PS5, ecco le prime sequenze di gameplay

Il nuovo action a base di zombie è previsto nel corso del 2027 , con PS5 come unica piattaforma confermata al momento. Ulteriori dettagli arriveranno durante il Tokyo Game Show del 17-21 settembre, ma nell'attesa qui sotto trovate i primi scatti ufficiali e una sequenza di gameplay.

Dragami Games, Nada Holdings e il team di JP Universe hanno annunciato Lollipop Chainsaw 2 Back2Back , segnando il ritorno di Juliet Starling a quattordici anni dal primo capitolo.

I primi dettagli

Oltre all'annuncio, Dragami Games ha confermato parte dello staff coinvolto nel progetto: tra i nomi principali figurano Hajime Tabata, già director di Final Fantasy 15, Masahiro Yuki, co‑producer e sceneggiatore del Lollipop Chainsaw originale, e l'artista NekoshowguN, di nuovo responsabile del concept art della protagonista.

Lollipop Chainsaw 2 Back2Back viene descritto come un capitolo completamente nuovo, con Juliet pronta a tornare in scena con un outfit inedito e abilità potenziate. La storia si sposterà nella ricostruita San Romero, ora trasformata in Jaredwood, una metropoli dominata dall'industria cinematografica: qui una misteriosa figura intrappolerà Juliet all'interno del suo folle film zombie, costringendola a combattere al fianco dei suoi alleati, a svelare la cospirazione dietro il caos e a fronteggiare una nuova minaccia a base di mangia‑cervelli.

Le prime sequenze di gioco suggeriscono un sequel perfettamente in linea con il predecessore, tanto nella follia quanto nel ritmo del gameplay, con Juliet che alterna l'uso della motosega a mosse da cheerleader per eliminare gli zombie.