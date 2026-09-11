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Lollipop Chainsaw RePOP festeggia il secondo anniversario con un nuovo costume

Dragami Games ha pubblicato un nuovo aggiornamento gratuito per Lollipop Chainsaw RePOP, realizzato per celebrare il secondo anniversario del gioco.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   11/09/2026
Il nuovo costume da party di Lollipop Chainsaw REPOP
Lollipop Chainsaw RePOP
Lollipop Chainsaw RePOP
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Dragami Games ha pubblicato un nuovo aggiornamento gratuito per Lollipop Chainsaw RePOP, pensato per celebrare il secondo anniversario del gioco. L'aggiornamento introduce principalmente un nuovo costume per la protagonista Juliet, oltre a una nuova cornice fotografica e a una serie di interventi di ottimizzazione e miglioramenti generali, che non fanno mai male.

Festeggiamo

Il nuovo abito si chiama "Party Dress" e permette a Juliet di avere un look più elegante in occasione dei festeggiamenti dell'anniversario. L'atmosfera della festa, però, rimane coerente con quella della serie: mentre la protagonista si prepara per l'evento, fuori dal locale continuano ad aggirarsi orde di zombi.

Il costume con la nuova cornice
Il costume con la nuova cornice

L'aggiornamento permette inoltre di utilizzare una nuova cornice fotografica dedicata al secondo anniversario, pensata per accompagnare gli scatti realizzati con Juliet. I giocatori possono quindi combinare il nuovo costume e la cornice per realizzare immagini commemorative all'interno del gioco.

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Lollipop Chainsaw RePOP è attualmente disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. È già noto che al Tokyo Game Show 2026 sarà presentato il seguito ufficiale del gioco, di cui però non si sa ancora niente di concreto.

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