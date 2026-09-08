La guida definitiva al Tokyo Game Show 2026: date, informazioni e giochi della fiera giapponese

Settembre è tradizionalmente il mese dell'addio all'estate e del ritorno a scuola. Per il mondo dei videogiochi è anche il periodo in cui si svolge il Tokyo Game Show, la più grande fiera videoludica d'oriente. L'edizione 2026 si terrà da giovedì 17 a lunedì 21 settembre. I primi due giorni, 17 e 18, saranno dedicati agli incontri tra operatori del settore. Dal 19 fino alla chiusura, le porte saranno invece aperte anche al pubblico. Da notare che la durata della fiera sarà più lunga di un giorno rispetto alle passate edizioni. Il motivo è che quest'anno il TGS festeggia il suo 30° anniversario. Quindi, oltre alla presentazioni di nuovi prodotti, ci sarà anche spazio per celebrare tre decenni di storia.
Come da tradizione, la sede del Tokyo Game Show 2026 sarà il Makuhari Messe nella prefettura di Chiba, uno dei centri convegni più grandi dell'arcipelago, con l'organizzazione sempre in mano all'associazione di categoria Computer Entertainment Supplier's Association (CESA), in collaborazione con Nikkei Business Publications e Sony Music Solutions. Attenzione, perché quest'ultima è una divisione distaccata da quella PlayStation, nonostante si occupi anche di videogiochi. In particolare è nota nel settore per l'etichetta Aniplex, che produce e pubblica titoli mobile di grande successo in patria. Lo specifichiamo per coloro che potrebbero chiedersi come mai Sony non ha organizzato niente in occasione dell'evento, pur facendo parte dell'organizzazione dello stesso.
Il Tokyo Game Show nasce nel 1996, quando le console dominanti del mercato erano PlayStation 1 e Nintendo 64, con SEGA che già iniziava ad arrancare lato hardware. La prima sede della manifestazione fu il Tokyo Big Sight, ma nel 2002 si scelse di spostare l'evento al Makuhari Messe, utilizzato ancora oggi. Nei trent'anni passati da quell'epoca gloriosa, il mercato giapponese è molto cambiato, tra la rivoluzione mobile e l'attuale crisi del modello tradizionale. Il TGS stesso si è trasformato, perdendo un po' della sua aura, con gli editori locali che ormai guardano più al mecato globale che a quello interno. Vedremo se l'edizione 2026 riuscirà a rinverdire un po' i fasti del passato.
I principali eventi da seguire
In termini di eventi, il Tokyo Game Show 2026 si annuncia in linea con le edizioni degli ultimi anni. Sony e Nintendo non terranno alcuna presentazione. Abbastanza prevedibile, considerando gli State of Play e i Nintendo Direct della prima metà di settembre. Xbox, invece, ci sarà, anche se non ha dato anticipazioni sulla sua line-up, almeno al momento di scrivere questo articolo.
Per il resto, Capcom ha organizzato un altro dei suoi Spotlight, da cui possiamo attenderci più che altro aggiornamenti e nuovi video dei giochi già svelati, e sarà di nuovo presente il PC Gaming Show, tanto per sottolineare l'importanza che questa piattaforma va sempre più assumendo nel mercato nipponico.
Giovedì 10 settembre, ore 12:30
- Playism Game Show: Tokyo 2026 - Un breve evento di 10 minuti in cui l'editore Playism svelerà la line-up dei titoli che saranno in fiera.
Mercoledì 16 settembre, ore 16:00
- Capcom Spotlight - Evento dedicato alla presentazione delle novità provenienti da Capcom, in particolare ai titoli in via di pubblicazione o appena arrivati sul mercato. I giochi presenti saranno: Dragon's Dogma II: Dark Arisen; Mega Man: Dual Override; Monster Hunter Wilds ed espansione Ascendance; Onimusha: Way of the Sword; PRAGMATA e Street Fighter 6.
Giovedì 17 settembre, ore 12:00
- XBOX Tokyo Game Show 2026 Broadcast - Microsoft non ha svelato cosa sarà presentato all'evento. Si pensa che potrebbe essere mostrato Persona 6 di Atlus, che è stato svelato nel corso dell'Xbox Games Showcase di giugno, e probabilmente ci sarà ancora spazio per Forza Horizon 6, che è ambientato in Giappone. Non è stato specificato se ci saranno o meno annunci di gioco non ancora svelati.
Domenica 20 settembre, ore 18:00
- PC Gaming Show - Presentato da Frankie Ward, presenterà più di 25 giochi tra i quali Stronghold 4 di Firefly, Virtue and a Sledgehammer e vari altri giochi di Devolver Digital e Tenebris Somnia di New Blood Interactive
I principali giochi presenti in fiera
In termini di giochi, il Tokyo Game Show 2026 sarà un evento molto ricco. Per adesso non si parla di grosse novità, ma soprattutto di titoli già annunciati che saranno mostrati con del nuovo materiale, ma potrebbero esserci anche degli annunci a sorpresa, in particolare durante l'evento Xbox e al PC Gaming Show. La novità più grossa di cui già si conosce l'arrivo è il nuovo Lollipop Chainsaw, serie che è stata rivitalizzata da Dragami Games con la remaster del primo capitolo. Oltre a ciò, ci saranno diversi editori in grande spolvero, come Bandai Namco, Konami, Capcom, Sega e Square Enix, quest'ultima dedita all'espansione della serie Final Fantasy.
Insomma, si tratta di un evento da non perdere, soprattutto se avete messo alcuni dei titoli presenti nelle vostre liste dei desideri.Ma ora bando alle ciance e vediamo cosa porteranno in fiera i principali editori giapponesi.
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BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT
- Ace Combat 8: Wings of Theve (PS5, Xbox Series, PC)
- BLEACH Mirrors High (iOS, Android)
- Dragon Ball Xenoverse 3 (PS5, Xbox Series, PC)
- Gundam Rogue Orbit (PS5, Xbox Series, PC)
- One Piece: Grand Gourmet (Switch 2, Switch, PC, iOS, Android)
- Tales of Eternia Remastered (PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Switch, PC)
- Once Upon a KATAMARI (PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch, PC)
- Tamagotchi Plaza - Nintendo Switch 2 Edition (Switch 2)
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CAPCOM
- Dragon's Dogma II: Dark Arisen (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC)
- Mega Man: Dual Override (PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Xbox One, Switch, PC)
- Monster Hunter Wilds Expansion "Ascendance" (PS5, Xbox Series, PC)
- Onimusha: Way of the Sword (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC)
- PRAGMATA (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC)
- Street Fighter 6 (PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, PC)
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CITY CONNECTION
- JALECOlle Famicom Ver. SHATTERHAND (Switch)
- Muchi Muchi Pork! & PinkSweets Boosted (PS5, Switch, PC)
- Ninja Baseball League-Man: Bases Loaded (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC)
- Ninja JaJaMaru: Yokai Night Parade (PS5, Switch 2, PC)
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COM2US
- GACHIAKUTA: The Game (PS5, Xbox Series, PC)
- I Left My A-Rank Party to Help My Former Students Reach the Dungeon Depths! (PC, iOS, Android)
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D3 PUBLISHER
- Earth Defense Force 5 for Nintendo Switch 2 (Switch 2)
- Earth Defense Force 6 for Nintendo Switch 2 (Switch 2)
- Earth Defense Force 6.2: Invaders from Another World (PS5)
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DMM GAMES
- Dot Abyss
- Kamihime Project
- Koihime Taisen
- KONOSUBA - God's Blessing on This Wonderful World! Prosperity to This Beloved Town!
- MONGIL: STAR DIVE
- Muv-Luv Girls Garden
- Muv-Luv Tactics
- Senran Kagura: Shinovi NEXUS
- Stellar Idol Project
- Touken Ranbu Pazugiri
- Touken Ranbu Online
- Twinkle Star Knights
- War Thunder
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KEMCO
- Alphadia F (PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Xbox One, Switch, PC)
- Depth Loop (PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Xbox One, Switch, PC)
- METRO QUESTER ZERO (PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Xbox One, Switch, PC)
- Stellar Code (PS5, Switch 2, PS4, Switch)
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KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT
- Castlevania: Belmont's Curse (PS5, Xbox Series, Switch, PC)
- Castlevania 40th - Esposizione
- Ganbare Goemon Series 40th Anniversary - Demo, esposizione (PS5, Switch, PC)
- Konami Wai Wai World Craft (PC, iOS, Android) - Demo
- Powerful Pro Success 30th Anniversary (PS4, Switch) - Esposizione
- PROJECT ZIRCON (PC) - Streaming, esposizione
- Konami Anniversary to the Future - Esposizione
- Rev. NOiR (PS5, Xbox Series, PC) - Esposizione
- Rhapsody in Scarlet (PS5, Xbox Series, PC) - Esposizione
- Silent Hill: Townfall (PS5, PC) - Streaming, esposizione
- Suikoden STAR LEAP (PC, iOS, Android) - Streaming, esposizione
- eFootball Kick-Off! (Switch 2) - Demo, streaming
- Ganbare Goemon Daishuugou! (PS5, Switch, PC) - Demo
- Powerful Pro Baseball 2026-2027 (PS4, Switch) - Demo
- Super Bomberman Collection (PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch, PC) - Demo, streaming
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NETMARBLE
- Pearl in Blue (iOS, Android)
- Shangri-La Frontier: The Seven Colossi (PC, iOS, Android)
- Solo Leveling: KARMA (PC, iOS, Android)
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SEGA / ATLUS
- Crazy Taxi: World Tour (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC) - Demo, gadget, eventi sul palco
- Metaphor: ReFantazio (Switch 2) - Attività, gadget, eventi sul palco
- Persona 4 Revival (PS5, Xbox Series, PC) - Demo, attività, gadget, eventi sul palco
- Sonic Pico Park (PC) - Demo, attività, gadget, eventi sul palco
- Sonic Racing: CrossWorlds (PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Xbox One, Switch, PC) - Demo, gadget, eventi sul palco
- STRANGER THAN HEAVEN (PS5, Xbox Series, PC) - Demo, attività, gadget, eventi sul palco
- Total War: WARHAMMER 40,000 (PS5, Xbox Series, PC) - Demo, attività, gadget, eventi sul palco
- Two Point Hospital: Full Health Collection (PS5, Xbox Series, Switch 2) - Gadget, eventi sul palco
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ARC SYSTEM WORKS
- Absolum (Switch 2)
- Dave the Diver Complete Edition (PS5, Switch 2)
- Demons' Night Fever (PS5, Switch, PC)
- Qliphah in Providence's Shadow (PS5, Switch, PC)
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DRAGAMI GAMES
- Nuovo Lollipop Chainsaw
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SHUEISHA GAMES
- Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC) - Giocabile
- UN:Me (PS5, Switch 2, PC) - Giocabile
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SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT
- Ace Combat 8: Wings of Theve (Bandai Namco Entertainment) - Giocabile
- Final Fantasy VII: Revelation (Square Enix) - Giocabile
- Marvel's Wolverine (Sony Interactive Entertainment) - Giocabile
- Monster Hunter Wilds Expansion "Ascendance" (Capcom) - Giocabile
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SQUARE ENIX
- Dissidia Duellum Final Fantasy (iOS, Android)
- Dragon Quest VII Reimagined (PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch, PC)
- Dragon Quest X Online (PS4, Switch, PC)
- Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition (Switch 2)
- Dragon Quest Monsters: The Withered World (PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch, PC)
- Dragon Quest Smash/Grow (iOS, Android)
- Final Fantasy VII Revelation (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC)
- Final Fantasy XIV: Evercold (PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, PC)
- Final Fantasy Resonance (PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch, PC)
- Kingdom Hearts Collection [I ~ III] (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC)
- Kingdom Hearts IV (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC)
La copertura di Multiplayer.it
Multiplayer.it coprirà il Tokyo Game Show 2026 con anteprime, notizie e approfondimenti. Non mancheremo di commentare gli eventi più importanti in diretta video sul nostro canale Twitch, per cercare di capire la portata della fiera e la qualità dei giochi mostrati.
Cercheremo quindi di raccontarvi la fiera in ogni suo aspetto, provando a informarvi il più possibile sulle novità presenti e future provenienti dall'industria dei videogiochi giapponese.