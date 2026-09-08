La guida definitiva al Tokyo Game Show 2026: date, informazioni e giochi della fiera giapponese

Settembre è tradizionalmente il mese dell'addio all'estate e del ritorno a scuola. Per il mondo dei videogiochi è anche il periodo in cui si svolge il Tokyo Game Show, la più grande fiera videoludica d'oriente. L'edizione 2026 si terrà da giovedì 17 a lunedì 21 settembre. I primi due giorni, 17 e 18, saranno dedicati agli incontri tra operatori del settore. Dal 19 fino alla chiusura, le porte saranno invece aperte anche al pubblico. Da notare che la durata della fiera sarà più lunga di un giorno rispetto alle passate edizioni. Il motivo è che quest'anno il TGS festeggia il suo 30° anniversario. Quindi, oltre alla presentazioni di nuovi prodotti, ci sarà anche spazio per celebrare tre decenni di storia.

Come da tradizione, la sede del Tokyo Game Show 2026 sarà il Makuhari Messe nella prefettura di Chiba, uno dei centri convegni più grandi dell'arcipelago, con l'organizzazione sempre in mano all'associazione di categoria Computer Entertainment Supplier's Association (CESA), in collaborazione con Nikkei Business Publications e Sony Music Solutions. Attenzione, perché quest'ultima è una divisione distaccata da quella PlayStation, nonostante si occupi anche di videogiochi. In particolare è nota nel settore per l'etichetta Aniplex, che produce e pubblica titoli mobile di grande successo in patria. Lo specifichiamo per coloro che potrebbero chiedersi come mai Sony non ha organizzato niente in occasione dell'evento, pur facendo parte dell'organizzazione dello stesso.

La piantina generale ufficiale del Tokyo Game Show 2026

Il Tokyo Game Show nasce nel 1996, quando le console dominanti del mercato erano PlayStation 1 e Nintendo 64, con SEGA che già iniziava ad arrancare lato hardware. La prima sede della manifestazione fu il Tokyo Big Sight, ma nel 2002 si scelse di spostare l'evento al Makuhari Messe, utilizzato ancora oggi. Nei trent'anni passati da quell'epoca gloriosa, il mercato giapponese è molto cambiato, tra la rivoluzione mobile e l'attuale crisi del modello tradizionale. Il TGS stesso si è trasformato, perdendo un po' della sua aura, con gli editori locali che ormai guardano più al mecato globale che a quello interno. Vedremo se l'edizione 2026 riuscirà a rinverdire un po' i fasti del passato.