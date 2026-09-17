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Solo Leveling: Karma torna a mostrarsi al TGS 2026 con due trailer

Solo Leveling: Karma si mostra al TGS 2026 con due nuovi trailer, tra sequenze cinematografiche e gameplay isometrico, mentre la storia originale della Monarch War rivela il lungo viaggio solitario di Jinwoo.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   17/09/2026
Uno scatto da Solo Leveling: Karma
Solo Leveling: Karma
Solo Leveling: Karma
News Video Immagini

In occasione del Tokyo Game Show, Netmarble e Netmarble Neo hanno presentato due nuovi trailer di Solo Leveling: Karma, l'action GDR basato sul celebre franchise di Solo Leveling in arrivo su PC, iOS e Android.

Sequenze cinematografiche e di gameplay

Il primo filmato è un trailer cinematografico che ripropone alcune scene dell'anime prima di introdurre una storia originale dedicata alla Monarch War, l'arco narrativo di 27 anni in cui Sung Jinwoo combatte in solitudine in una dimensione alternativa contro entità sovrannaturali decise a distruggere il mondo.

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Il trailer panoramico dedicato al gioco offre una visione completa dell'universo narrativo e dei personaggi che scendono in campo, mostrando anche la varietà degli stili di combattimento adottati dai Cacciatori e dalle loro Ombre. Come possiamo vedere, rispetto a Solo Leveling: Arise, l'impostazione del gameplay è più simile agli action GDR con visuale isometrica e la possibilità di affrontare orde di mostri all'interno di dungeon sempre più insidiosi sfruttando le abilità di Jinwoo e degli altri personaggi giocabili.

Dal Tokyo Game Show non sono però arrivate novità sulla data di uscita, che resta fissata a un generico 2026 per PC, iOS e Android, con maggiori informazioni che dovrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane.

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