Immagini e dettagli su quello che doveva essere Halo 7 trapelano da Halo Studios

Con il passaggio di Halo nelle mani di Activision, la serie andrà incontro a una rivoluzione totale, dunque il progetto che era già in corso presso Halo Studios verrà accantonato, o quantomeno pesantemente rivisto: alcuni membri ed ex-membri del team hanno allora deciso di distribuire online alcuni materiali legati a quello che doveva essere Halo 7, con immagini e dettagli.
La storia è nota, dopo l'uscita di scena di Bungie la serie Halo venne affidata a 343 Industries, team derivato proprio da parte dello studio autore della serie più altri sviluppatori, occupandosi della serie per circa 16 anni e trasformandosi poi in Halo Studios, ma la gestione del team è risultata spesso caotica e i giochi usciti, sebbene tutti di notevole livello, hanno faticato ad avvicinarsi ai livelli raggiunti dai capitoli originali.
All'interno dell'enorme riorganizzazione di Xbox la serie Halo è andata sotto il controllo diretto di Activision, con Halo Studios che è stata decimata dai licenziamenti e ora si ritrova a fare da supporto ai team che si occuperanno del nuovo gioco in Activision.
Qualche scorcio sull'Halo 7 che non uscirà più (in questa forma)
Il nuovo post pubblicato da Alex Wakford su Halo Waypoint, che ha un po' l'aria dell'addio, contiene anche vari elementi di quello che doveva essere il prossimo capitolo della serie, che potremmo definire Halo 7 anche se non aveva ancora un nome ufficiale.
Si tratta di immagini e idee su storia e lore che dovevano caratterizzare il prossimo capitolo nella visione di Halo Studios e risultano dunque molto interessanti per vedere quale poteva essere lo sviluppo della serie.
Nella parte finale del post possiamo dunque vedere alcune di queste immagini con descrizione correlata: vediamo dunque l'inquietante Primordial, una creature particolarmente impressionante nota anche come Gravemind, derivato dai Predecessori infettati con i Flood.
Vediamo inoltre il War Chief Severan, ultimo sopravvissuto dei figli di Tartarus e comandante della flotta degli Esiliati, una figura evidentemente minacciosa. Vediamo poi alcuni scorci su nuove ambientazioni come il Complesso Orion, il Graveworld, il Cloister e quelle che potevano essere ulteriori ambientazione di Zeta Halo, l'ambientazione di Halo Infinite che avrebbe dovuto fare da scenario anche per il prossimo eventuale Halo 7.