Immagini e dettagli su quello che doveva essere Halo 7 trapelano da Halo Studios

Con il passaggio di Halo nelle mani di Activision, la serie andrà incontro a una rivoluzione totale, dunque il progetto che era già in corso presso Halo Studios verrà accantonato, o quantomeno pesantemente rivisto: alcuni membri ed ex-membri del team hanno allora deciso di distribuire online alcuni materiali legati a quello che doveva essere Halo 7, con immagini e dettagli.

La storia è nota, dopo l'uscita di scena di Bungie la serie Halo venne affidata a 343 Industries, team derivato proprio da parte dello studio autore della serie più altri sviluppatori, occupandosi della serie per circa 16 anni e trasformandosi poi in Halo Studios, ma la gestione del team è risultata spesso caotica e i giochi usciti, sebbene tutti di notevole livello, hanno faticato ad avvicinarsi ai livelli raggiunti dai capitoli originali.

All'interno dell'enorme riorganizzazione di Xbox la serie Halo è andata sotto il controllo diretto di Activision, con Halo Studios che è stata decimata dai licenziamenti e ora si ritrova a fare da supporto ai team che si occuperanno del nuovo gioco in Activision.