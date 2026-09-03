State of Play: tutti gli annunci e i giochi dei tre eventi

Oggi Sony ha presentato ben due State of Play più un segmento monografico su Final Fantasy VII Revelation: facciamo un riepilogo di ciò che è stato mostrato e annunciato.

Sony ha riempito questo inizio di settembre con ben due State of Play e un segmento monografico dedicato a Final Fantasy VII Revelation, il terzo capitolo della trilogia remake del classico di Square Enix. Il primo State of Play è stato quello più canonico e ha ospitato giochi e annunci di studi provenienti da tutto il mondo. Il secondo è stato invece focalizzato sulle produzioni orientali e ha compreso titoli giapponesi, coreani e cinesi. In realtà c'è stato spazio anche per la Complete Edition di Ghost of Yotei, titolo che di giapponese ha solo l'ambientazione. In generale, è stata una lunga catena di più di un'ora e mezza di annunci, trailer, interviste e informazioni sulle novità in arrivo per titoli inediti o già sul mercato. Molte le date d'uscita svelate, tanto il gameplay visto. Quindi, non perdiamo altro tempo e riepiloghiamo il lungo pomeriggio videoludico di Sony.

Il film di Resident Evil fa piovere zombi Lo State of Play è iniziato con un nuovo video del film di Resident Evil di Zach Cregger (Barbarian, Weapons) in arrivo nelle sale cinematografiche il 18 settembre 2026. La scena mostrata è davvero inquietante, con il protagonista che corre lungo una strada innevata, evitando zombi che cadono dai palazzi e che esplodono in pozze di sangue dopo aver toccato il terreno. Il video prosegue con un montaggio di scene che mostrano altri momenti della storia, che si preannuncia come davvero tesa. Nonostante la storia sia originale, le atmosfere del film sembrano essere quelle giuste, tanto da renderlo attesissimo dagli appassionati.

Marvel's Wolverine Com'era prevedibile, Marvel's Wolverine è tornato anche allo State of Play. Insomniac ha presentato un nuovo trailer, in vista del lancio del 15 settembre 2026. Il video è un montaggio di sequenze sparse che mostrano i tanti personaggi Marvel che s'incontreranno nel corso dell'avventura. Si parla di minacce come Bolivar Trask, Omega Red e Deathstrike, cui se ne aggiungeranno altre che scopriremo giocando. Insomma, il nuovo action supereroistico sarà pieno di personaggi, per quella che speriamo sarà una bella avventura.

Ghost of Yotei mostra in azione Most Wanted e l'espansione Echi di Sekigahara Ghost of Yotei di Sucker Punch è stato protagonista di entrambi gli State of Play, segno di quanta importanza Sony dia al gioco. Nel primo è stato mostrato un video di gameplay di Most Wanted, la modalità survival della Complete Edition, disponibile dal 1° ottobre 2026. La novità più interessa è la presenza di Jin Sakai, il protagonista di Ghost of Tsushima, che farà sicuramente felici i fan della serie. Nello State of Play giapponese è stato invece presentato un approfondimento dedicato a Echi di Sekigahara, l'espansione della storia che approfondirà il passato della protagonista Atsu e la Battaglia di Sekigahara.

Monster Hunter Wilds: trailer e approfondimento per Ascendance Come Ghost of Yotei, anche Monster Hunter Wilds è stato presente in entrambi gli State of Play, per presentare al meglio l'espansione Ascendance. In particolare, è stato mostrato un video delle Alture Fluttuanti, una nuova regione formata da isole volanti dove viveva la civiltà di Wyveria. Il video ha confermato anche il ritorno di Lao-Shan Lung, un personaggio molto amato dagli appassionati della serie. Lo State of Play giapponese ha invece dedicato ampio spazio agli sviluppatori, per un approfondimento sui mostri dell'espansione, in particolare un nuovo drago antico che arricchirà sicuramente il titolo. Monster Hunter Wilds: Ascendance sarà lanciato nel corso del 2027 su PC, PS5, Xbox Series X e S e Nintendo Switch 2. L'espansione sarà mostrata di nuovo il 16 settembre, durante il Capcom Spotlight.

Il trailer di Metro 2039 ha svelato la data d'uscita 4A Games ha deciso di annunciare la data d'uscita di Metro 2039 con un lungo video di gameplay pubblicato durante l'evento. È stato quindi svelato che potremo giocarci su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S a partire dal 4 febbraio 2027. Metro 2039: il provato, tra claustrofobia e mappe aperte Il video di suo ha mostrato tante sequenze di gioco, in particolare esplorative, per dare conto del lavoro fatto dal team di sviluppo sull'ambientazione. Non sono mancati momenti di forte tensione e scontri a fuoco in perfetto stile Metro. Interessante il fatto che Metro 2039 sia stato mostrato in azione su PS5 Pro, in modalità Prestazioni con ray tracing attivato. Effettivamente è un bel vedere.

Maneater 2 ci fa mangiare un po' di riccastri Maneater 2 è uno dei giochi annunciati durante l'evento. Si tratta del seguito del survival di Tripwire Interactive in cui noi siamo lo squalo. Tanti i pericoli da affrontare, ma anche gli esseri umani da mangiare, il che dà sempre grossa soddisfazione, come visibile nel trailer di annuncio. Il gioco è ambientato durante l'evento di presentazione del Neptune's Kingdom, un parco a tema per turisti danarosi. Lo squalo però, non è molto interessato alle dichiarazioni dei redditi e decide di rovinare la festa a tutti, facendo festa a suo modo. Chissà se si potranno sputare i pezzi di botulino durante l'azione.

Crimson Desert Charting the Unknown espande il gioco di ruolo d'azione di Pearl Abyss Crimson Desert Charting the Unknown è l'espansione ufficiale di uno dei titoli più chiacchierati del 2026. Se le decine di ore che ci vogliono per portare a termine il gioco non vi sono bastate, ora avete una scusa per passarne altre decine andando alla ricerca di una nuova terra. Il trailer ha mostrato diverse sequenze di gameplay, in particolare quello acquatico. Ci sono anche nuovi personaggi e tanti luoghi da esplorare, che arricchiranno sicuramente l'avventura. Non mancano edifici da costruire e personalizzare, navi su cui salpare, cavalcature per volare e quant'altro.

LEGO PS1 è realtà Di LEGO PS1 si sapeva praticamente tutto, ma durante lo State of Play è arrivata la conferma ufficiale dell'esistenza di questo attesissimo set da 1.911 pezzi. LEGO ha riprodotto quasi alla perfezione il design della prima console di Sony, con tanto di controller e coperchio apribile, per garantire un'esperienza il più verosimile possibile. Durante l'evento è stato mostrato un filmato che permette di ammirare il set completo da diversi punti di vista.

Final Fantasy Resonance: trailer e demo già disponibile Final Fantasy Resonance, un gioco di ruolo giapponese caratterizzato da uno stile grafico HD-2D, è tornato a mostrarsi durante lo State of Play, in cui è stata svelata anche la demo ufficiale, già disponibile. La versione di prova offre l'intero capitolo 1 e consente di traghettare i salvataggi alla versione definitiva, che sarà disponibile a partire dal 22 ottobre su PC, PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. Il trailer ha mostrato diverse sequenze di gameplay e svelato la presenza di Sephiroth, il cattivo di Final Fantasy 7 e della trilogia remake.

Gundam Rogue Orbit ha una data d'uscita ufficiale Bandai Namco ha approfittato dello State of Play per annunciare la data d'uscita di Gundam Rogue Orbit con un nuovo trailer. Potremo giocarci a partire dal 5 marzo 2027 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Il video di suo mostra il mix tra gameplay velocissimo e sequenze cinematografiche che caratterizza l'esperienza, che si propone come un punto di ingresso per i novizi della serie. Il gioco è stato presente nello State of Play giapponese, dove gli sviluppatori hanno parlato del gioco approfondendone alcuni aspetti.

Uncanyon Annapurna Interactive e Graceful Decay (Maquette) hanno presentato Uncanyon, un puzzle adventure game previsto per il 2027. Come visibile dal trailer ufficiale, il gioco ci richiederà di esplorare degli ambienti che cambieranno mentre li percorriamo, per dei puzzle che sembrano davvero originali, quantomeno concettualmente. L'obiettivo sarà quello di superare i vari ostacoli usando l'ingegno e il colpo d'occhio.

Keeper lanciato a sorpresa su PS5 Durante lo State of Play c'è stato anche un lancio a sorpresa: Keeper, l'avventura onirica e senza dialoghi di Double Fine con protagonista un faro animato. Il gioco è arrivato su PlayStation 5, dopo essere stato esclusivo per qualche mese su PC e Xbox Series X e S, a poche settimane dal distacco dello studio da Xbox. Ad accompagnare il lancio, c'è stato il classico trailer, che mostra spezzoni di gameplay, per un'esperienza tutta da vivere.

Gran Turismo 7 si prepara a festeggiare i 30 anni della serie Polyphony Digital ha svelato Spec IV, il prossimo grande aggiornamento gratuito di Gran Turismo 7, che verrà distribuito in due fasi nel corso del 2026. La prima parte è attesa per ottobre, mentre la seconda dovrebbe arrivare a dicembre. La suddivisione riflette la mole di contenuti in programma, pensati anche in vista delle celebrazioni per il 30° anniversario della serie, previsto nel 2027. Sì, sono passati trent'anni dal primo capitolo. Sentiamoci tutti un po' più vecchi, soprattutto se ci abbiamo giocato su PS1. Tra i contenuti introdotti, spiccano due nuovi circuiti, Sportsland SUGO e Autumn Ring, e 12 nuove vetture, non ancora svelate.

Rev.Noir ritorna con un trailer Konami si è presa molto spazio allo State of Play, portando diversi giochi. Uno di questi è Rev. NOiR, un gioco di ruolo d'azione sviluppato da ILCA, che è stato mostrato con un trailer e che è tornato nel segmento orientale con un approfondimento. È stato anche svelato che uscirà nel corso del 2027, in data ancora da destinarsi. La storia ha per protagonista Asch, un ragazzo taciturno e senza memoria che segue un'ordinanza astrale secondo cui il suo compito è "salvare molte persone". Il suo percorso prende una nuova direzione dopo l'incontro con Fine, giovane clerica in possesso del potere della Rainbow Astria, che secondo le leggende potrebbe mettere fine alla Pioggia di luce.

Rhapsody in Scarlet è il nuovo, strano action di Konami Durante lo State of Play e il successivo evento Press Start, Konami ha presentato Rhapsody in Scarlet, un nuovo action adventure fantasy che combina elementi da gioco di ruolo d'azione giapponese con un'ambientazione ispirata all'America degli anni '20, da cui prende buona parte delle musiche della colonna sonora. Si tratta di un connubio insolito, ma caratterizzato da una forte personalità, che emerge anche dai trailer pubblicati per l'occasione. Il primo è dedicato alla storia e alle vicende al centro del gioco, mentre il secondo offre una panoramica più ampia sulle caratteristiche e sugli elementi che compongono l'esperienza.

Aggiunte al PS Plus Classic: Mega Man X: Command Mission, Dino Crisis 2 e Ratchet & Clank Durante lo State of Play è stato annunciato che il PlayStation Plus Classic per gli abbonati Premium aggiungerà nel corso del 2026 i giochi di Capcom Mega Man X: Command Mission e Dino Crisis 2, oltre al titolo esclusivo Ratchet & Clank.

L'espansione Saros: Zenith presentata con un trailer Uno dei giochi dello State of Play è stato Saros: Zenith, sostanzialmente un grosso aggiornamento dell'action di Housemarque. La novità è stata presentata con un trailer. Saros: Zenith aggiunge molti contenuti al gioco base, come la nuova modalità Overlord Rush, tante opzioni grafiche e un miglioramento generale dell'esperienza utente. Overlord Rush permette di affrontare i nemici più forti del gioco in sequenza, competendo con i giocatori di tutto il mondo a chi riesce a ucciderli più velocemente ed efficacemente. L'aggiornamento introduce anche gli Eclips Layers, una modalità pensata per i giocatori che vogliono mettersi alla prova.

Until Dawn 2 ha una data d'uscita Anche Until Dawn 2 era presente allo State of Play, oltretutto in grande stile. Non solo è stato presentato con un nuovo trailer, ma ne è stata anche annunciata la data d'uscita: 28 gennaio 20227. Il trailer ci fa fare la conoscenza dei Dead True, un gruppo di cacciatori di fantasmi per gioco che ovviamente farà una bruttissima fine, come genere vuole. Nel trailer possiamo vedere il ritorno dell'effetto farfalla, per cui ogni decisione del giocatore influenzerà in qualche modo la storia, quest'ultima scritta da Firesprite insieme ad AdHoc Studio, lo sviluppatore di Dispatch.

Hunter's Moon: la data d'uscita svelata con un trailer Hunter's Moon è un folk horror ad ambientazione storica, di cui è stato presentato un trailer e svelata la data d'uscita: 26 ottobre. La protagonista dovrà attraversare un villaggio rurale del XVII secolo, insieme alle foreste e alle brughiere circostanti, cercando un luogo sicuro in cui nascondersi. Alle sue calcagna ci saranno il Cacciatore Generale delle Streghe, il magistrato del villaggio e un cacciatore locale, dai quali dovrà riuscire a sfuggire facendo affidamento sulla furtività e sull'astuzia.

Controller ufficiale GTA 6 C'è stato spazio anche per una novità a tema GTA 6 durante lo State of Play: il controller ufficiale del gioco, ossia un DualSense decorato a tema. Si tratta di un modello disponibile in due differenti colorazioni, nero o bianco, che saranno prodotte in edizioni limitate. Entrambe le colorazioni saranno disponibili insieme al gioco, ossia a partire dal 19 novembre 2026. Potranno essere acquistate su PlayStation Direct spendendo 84,99 euro.

Final Fantasy VII Revelation ha una data d'uscita e un lungo video di gameplay Final Fantasy VII Revelation è stato protagonista di una lunga sezione dedicata, praticamente uno State of Play monografico tra gli altri due eventi. Non solo ne è stata svelata la data d'uscita, l'8 aprile 2027 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X e S e Nintendo Switch 2, ma ne è stato mostrato lungamente il gameplay, con un focus su personaggi come Vincent e Yuffie, che introdurranno delle nuove meccaniche rispetto a Remake e Rebirth, i capitoli precedenti. È stato svelato anche il ritorno Queen's Blood, il gioco di carte, apprezzatissimo in Rebirth, che avrà una nuova saga dedicata, con protagonista Red XIII. A margine dello State of Play sono stati annunciati anche i primi due DLC narrativi, che arricchiranno la storia del gioco.

Fate/Extra Record ha finalmente una data d'uscita Il remake di Fate/EXTRA, Fate/EXTRA Record, uscirà per PlayStation 5, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC il 28 gennaio 2027 in tutto il mondo, hanno annunciato l'editore Aniplex e gli sviluppatori Meteorise e TYPE-MOON durante lo State of Play con un nuovo trailer. Il gioco presenterà audio in giapponese con sottotitoli disponibili in inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, giapponese, coreano, cinese tradizionale e cinese semplificato. Si tratta di un gioco di ruolo giapponese molto tradizionale, parte di una serie davvero famosa in patria.

The Eminence in Shadow: Phantom Echoes si mostra con un trailer The Eminence in Shadow: Phantom Echoes è un gioco di ruolo d'azione giapponese annunciato nel corso dell'evento, basato su di una serie di light novel. Uscirà nel corso del 2027 e avrà anche molti elementi roguelike. Il gioco racconta le paure di un ragazzo che teme di diventare un burattinaio che agisce nell'ombra. La sua morte cambia tutto: assume l'identità di Shadow e assume un ruolo ambiguo, pensando di essere in una specie di recita. In realtà prende davvero il controllo di un culto di cui diventa l'eminenza oscura.

Cygames ha annunciato Seeds Fall e la nuova etichetta CygamesEdge Cygames ha annunciato il lancio di CygamesEdge, una nuova etichetta dedicata a team piccoli e medi con idee innovative. Il suo primo titolo, Where the Seeds Fall, è un action adventure "a salto nel vuoto" sviluppato in collaborazione con ZEREO. Uscirà per PlayStation 5, Nintendo Switch 2 e PC tramite Steam il 5 novembre 2026. Una piaga ha infettato la terra, costringendo l'umanità a vivere sui rami dell'Albero del Mondo. Dopo un incontro casuale con uno strano bambino, il vostro mondo inizia a sgretolarsi. Riuscirete a tenerlo unito?

WPCA: World Phasebound Control Authority è un nuovo action di Krafton L'editore Krafton e lo sviluppatore 5minlab hanno annunciato WPCA: World Phasebound Control Authority, action game cooperativo di caccia e contenimento di anomalie soprannaturali, per PlayStation 5 e PC. Non è stata annunciata una data di uscita. Nei panni di un Agente di Contenimento della filiale di Seoul della World Phasebound Control Authority (WPCA), affronterete i "Phasebound", delle anomalie mostruose e deformi. Ce la farete a salvare il mondo.

Digimon Story: Time Stranger si espande con A Hero’s Eternal Legacy L'editore Bandai Namco e lo sviluppatore Media.Vision hanno annunciato ufficialmente il contenuto scaricabile A Hero's Eternal Legacy per Digimon Story: Time Stranger, con un trailer ricco di gameplay. Il lancio è previsto nel corso del 2027. Tre anni dopo la battaglia per salvare i mondi combattuta tra gli Agenti e gli Olympos XII, emerge un nuovo eroe. Attraverso una storia di coraggio e amicizia, è tempo di scoprire il vero significato di diventare leggendari. Digimon Story: Time Stranger è disponibile ora per PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch e PC tramite Steam.

CONQ: Crown of No Quarter annunciato con un trailer Athena Games ha svelato CONQ: Crown of No Quarter, un nuovo action tattico ambientato in un mondo dark fantasy, presentato con un primo trailer durante lo State of Play e destinato a PC e PlayStation 5. Una data di uscita precisa non è stata ancora rivelata, ma il lancio è previsto per il 2027: ci sarà quindi tutto il tempo per approfondirlo nei prossimi mesi. Nel frattempo, possiamo farci un'idea più chiara del titolo grazie al primo trailer, un montaggio che alterna sequenze di gameplay a momenti narrativi.

Daba: Land of Water Scar si presenta con un trailer Daba: Land of Water Scar è un gioco di ruolo d'azione supportato dal PlayStation China Hero Project, che uscirà nella primavera del 2027, come annunciato allo State of Play da Sony, che sarà anche editore del gioco. I Pilastri del Cielo sono crollati, le acque si sono prosciugate, Daba muore lentamente di sete. Vi siete Adan, un Uomo d'Argilla che doveva continuare a dormire. Alcuni vedono in lui un salvatore. Altri lo usano per i proprio fini. E altri ancora vogliono solo che distrugga ogni cosa.

SlashZero ha una demo e un trailer della storia Streetlamp Studio ha annunciato che da oggi la demo di SlashZero è scaricabile su PC e PS5: una prova gratuita che permette di mettere le mani sul gioco in anticipo, senza dover aspettare l'uscita vera e propria, fissata per il primo trimestre del 2027. L'annuncio è arrivato in diretta dallo State of Play, dove lo studio ha mostrato il trailer narrativo di SlashZero, puntando a catturare il pubblico con il suo stile anime, un'azione serrata e una buona dose di fanservice legato al fascino della protagonista dell'avventura.

Stupid Never Dies ha una demo giocabile Stupid Never Dies è un gioco di ruolo d'azione a base di zombi e demoni, di cui è stato mostrato un nuovo trailer ed è stato annunciato il lancio della demo ufficiale, chiamata "First Bite". Stupid Never Dies ci fa vestire i panni di Davy, lo zombie più imbranato di tutto il mondo dei mostri: una creatura goffa, insicura e considerata un vigliacco da chiunque lo conosca. Eppure il suo obiettivo ha un che di sorprendentemente romantico: riportare in vita Julia, una ragazza umana congelata di cui si è innamorato a prima vista, con la speranza di riuscire finalmente a portarla fuori a cena.