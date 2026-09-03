L'action tattico CONQ: Crown of No Quarter è stato annunciato con un trailer

Athena Games ha annunciato CONQ: Crown of No Quarter, un nuovo gioco d'azione tattico ad ambientazione dark fantasy mostrato con un primo trailer durante lo State of Play e in arrivo su PC e PS5.

Non c'è ancora una data di uscita ma questa è attesa nel 2027, dunque ci sarà tempo per tornare sull'argomento: per il momento, possiamo avere un'idea più precisa di cosa sia questo titolo guardando il nuovo trailer pubblicato qui sotto, costruito con un montaggio di scene di gameplay e momenti narrativi.

Sebbene l'ambientazione sembri storica, si tratta in verità di un mondo dark fantasy con elementi sovrannaturali: ci troviamo infatti all'interno di una sorta di purgatorio oscuro, nel quale rimaniamo intrappolati in un continuo ciclo di battaglie.