L'action tattico CONQ: Crown of No Quarter è stato annunciato con un trailer

Athena Games ha annunciato CONQ: Crown of No Quarter, un nuovo gioco d'azione tattico ad ambientazione dark fantasy mostrato con un primo trailer durante lo State of Play e in arrivo su PC e PS5.
Non c'è ancora una data di uscita ma questa è attesa nel 2027, dunque ci sarà tempo per tornare sull'argomento: per il momento, possiamo avere un'idea più precisa di cosa sia questo titolo guardando il nuovo trailer pubblicato qui sotto, costruito con un montaggio di scene di gameplay e momenti narrativi.
Sebbene l'ambientazione sembri storica, si tratta in verità di un mondo dark fantasy con elementi sovrannaturali: ci troviamo infatti all'interno di una sorta di purgatorio oscuro, nel quale rimaniamo intrappolati in un continuo ciclo di battaglie.
Un infinito ciclo di battaglie
"Ti era stata promessa una gloriosa vita ultraterrena", si legge nell'introduzione al gioco, "Invece, ti sei risvegliato nella spietata terra del circolo di ferro, circondato da eserciti provenienti da epoche diverse".
In questo luogo ostile, sotto lo sguardo di un "sconosciuto" freddo e indifferente, dovremo farci strada combattendo in brutali scontri di mischia, comandare flotte rivestite di ossa, scagliare oscure maledizioni e guidare centinaia di soldati in una guerra senza soluzione di continuità tra mare e terra.
"Questa non è una marcia verso la gloria. È una campagna intrisa di disperazione. Impugna il tuo ferro arrugginito. È ora di sanguinare di nuovo".
Da quanto possiamo vedere nel video, CONQ: Crown of No Quarter propone un sistema di combattimento che unisce elementi in stile action corpo a corpo e all'arma bianca (qualcosa di simile a For Honor di Ubisoft) con comandi da strategico in tempo reale per indirizzare le truppe, oltre a fasi di combattimento navale e uso di artiglieria.