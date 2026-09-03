NVIDIA PAIR mette al lavoro i PC di casa per accelerare l'intelligenza artificiale

NVIDIA vuole mettere a frutto la potenza di calcolo che resta inutilizzata sui computer di casa: da questa idea nasce NVIDIA PAIR, acronimo di Personal AI Router, un software che permette di distribuire le richieste di inferenza tra più sistemi collegati alla stessa rete locale , senza obbligare gli agenti IA a cambiare il modo in cui comunicano con Ollama o LM Studio. PAIR non è un nuovo motore di inferenza e non esegue direttamente i modelli. Il suo compito è quello di fare da intermediario: riceve una richiesta, verifica quali computer possono occuparsene e la indirizza verso una macchina disponibile. Ollama o LM Studio continuano quindi a eseguire il modello sul dispositivo scelto, mentre l'applicazione che ha generato la richiesta continua a vedere una singola connessione. Il vantaggio diventa particolarmente evidente quando entrano in gioco gli agenti capaci di suddividere un'attività tra diversi sub-agent. Invece di accodare tutte le operazioni sulla stessa GPU, PAIR può eseguire richieste indipendenti su computer differenti nello stesso momento , a patto naturalmente che i sistemi abbiano il modello e il motore necessari.

PAIR decide automaticamente dove eseguire ogni richiesta

Il software individua i dispositivi presenti sulla rete tramite mDNS, ma può anche aggiungere un nodo attraverso il suo indirizzo IP. Prima che due sistemi possano comunicare è necessario approvare l'associazione, dopodiché il traffico tra i nodi viene protetto tramite mTLS e certificati generati per la connessione.



La scelta del computer sul quale eseguire un lavoro non dipende soltanto dalla presenza di una GPU libera. PAIR controlla che il nodo sia online, che Ollama o LM Studio siano attivi, che il modello richiesto sia disponibile e quante operazioni siano già in corso. Tiene inoltre conto dell'utilizzo della GPU, così da evitare una macchina impegnata con un videogioco, un rendering o un'altra applicazione pesante.

Ecco come funziona PAIR

Non è necessario che tutti i computer abbiano installati gli stessi modelli. Un sistema può ospitarne alcuni e un secondo utilizzarne altri: PAIR conserva queste informazioni e indirizza la richiesta soltanto verso i nodi compatibili. Installare lo stesso modello su più macchine permette invece di aumentare il numero di dispositivi che possono ricevere quel particolare lavoro.



PAIR non somma però la memoria delle GPU, non effettua model sharding e non divide una singola inferenza tra più computer. Ogni richiesta viene assegnata a un solo nodo e rimane su quella macchina fino alla conclusione offrendo benefici soprattutto con molte operazioni indipendenti e parallele.