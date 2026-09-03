NVIDIA RTX Spark arriva a ottobre con nuovi PC di Acer e Lenovo

La nuova piattaforma combina GPU Blackwell, CPU Grace e fino a 128 GB di memoria unificata. A IFA sono comparsi nuovi sistemi Lenovo e un desktop compatto Acer.

Dopo la presentazione iniziale della piattaforma, l'azienda ha confermato che i primi PC Windows RTX Spark saranno disponibili a partire da ottobre 2026, con diversi produttori pronti a proporre portatili e sistemi desktop compatti.



Alla base della nuova famiglia troviamo il superchip N1X, previsto in configurazioni differenti. La versione più potente annunciata da NVIDIA abbina una GPU Blackwell RTX con 6.144 core a una CPU Grace da 20 core e può utilizzare tra 24 e 128 GB di memoria unificata. Una seconda variante scende a 5.120 core GPU e 18 core CPU, accompagnati da 24 o 32 GB di memoria.



NVIDIA descrive inoltre la piattaforma indicando fino a 1 Petaflop di potenza per l'IA, 128 GB di memoria unificata e una CPU Grace fino a 20 core. L'obiettivo è portare la stessa architettura sia all'interno di portatili sottili sia in desktop di piccole dimensioni, mettendo insieme attività creative, gaming e agenti IA eseguiti direttamente sul computer. NVIDIA RTX Spark

Lenovo porta due nuovi Yoga, Acer prepara un desktop compatto A IFA 2026 sono stati mostrati nuovi prodotti che si aggiungeranno ai sei OEM già previsti per il lancio di ottobre. Acer ha presentato un concept di desktop compatto RTX Spark, mentre Lenovo ha annunciato Yoga Pro 9n e Yoga 9n 2-in-1.



La memoria unificata avrà un ruolo importante soprattutto nell'esecuzione locale dei modelli: NVIDIA ha spiegato che anche le configurazioni da 24 GB possono occuparsi di attività legate agli agenti IA, mentre quantità maggiori permetteranno di utilizzare modelli più pesanti e di gestire un numero superiore di operazioni contemporaneamente.



RTX Spark non viene però presentato come un prodotto esclusivamente dedicato all'intelligenza artificiale. NVIDIA punta a farne una piattaforma capace di coprire gaming, creazione di contenuti e agenti locali, mettendo sullo stesso sistema la GPU Blackwell e la CPU Grace.