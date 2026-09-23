Logitech G presenta 15 nuovi prodotti, tra cui la nuova Serie PRO e il microfono Yeti 2

Logitech G presenta nuovi prodotti tra gaming ed eSport, dalla Serie PRO al microfono Yeti 2, passando per periferiche, software e soluzioni dedicate a creatori di contenuti e sim racing.

Logitech G ha svelato una serie di nuovi prodotti dedicati al mondo del gaming, pensati per rispondere ad esigenze differenti. Alcune aggiunte, ad esempio, sono progettate in collaborazione con professionisti del mondo eSport, mentre altri prodotti sono stati ricostruiti da zero per offrire un'esperienza ancora più chiara e precisa. Dalla nuova Serie Pro al microfono Yeti 2, fino alle nuove funzionalità dei software G HUB e Streamlabs, riepiloghiamo di seguito tutte le novità presentate da Logitech. Specifichiamo che l'articolo è in aggiornamento, quindi potremmo inserire ulteriori informazioni successivamente.

Nuovo microfono Yeti 2 Partiamo proprio dallo Yeti 2, una versione riprogettata del microfono originale che per anni è stato il punto di riferimento indiscusso per i creatori di contenuti, soprattutto su Twitch (ma anche famosi youtuber specializzati in ASMR). Stavolta Lohgitech ha introdotto un sensore intelligente di prossimità vocale, progettato per rilevare la posizione di chi parla in tre dimensioni. Verranno quindi regolati dinamicamente equalizzazione, livello di guadagno e modelli di ripresa in tempo reale, per un risultato ancora più professionale. Inoltre, il nuovo Yeti 2 offre un de-noiser basato sull'intelligenza artificiale, progettato per isolare le voci dai rumori di fondo, per un risultato ultra pulito. Il dispositivo integra anche uno schermo LED a colori da 1,3" e integrazione diretta con G HUB per controllare tutte le impostazioni. Il microfono è disponibile a 169,99 € in due colorazioni differenti. Di seguito le specifiche tecniche: Bit rate / frequenza di campionamento: 24 bit / 48 kHz

24 bit / 48 kHz Capsule: array di 3 capsule a condensatore di nuova generazione

array di 3 capsule a condensatore di nuova generazione Pattern polari: modalità automatica e personalizzata con tecnologia Pattern Steering, che include Stereo, Cardioide, Supercardioide/Ipercardioide, Omnidirezionale e Bidirezionale

modalità automatica e personalizzata con tecnologia Pattern Steering, che include Stereo, Cardioide, Supercardioide/Ipercardioide, Omnidirezionale e Bidirezionale Sensore di prossimità: sensore 3D integrato per il rilevamento della distanza dalla voce e la regolazione automatica in tempo reale del volume, dell'equalizzazione e del pattern polare

sensore 3D integrato per il rilevamento della distanza dalla voce e la regolazione automatica in tempo reale del volume, dell'equalizzazione e del pattern polare Elaborazione integrata: tecnologia BLUE VO!CE per l'elaborazione digitale del segnale direttamente sul dispositivo e riduzione del rumore basata sull'intelligenza artificiale (AI Denoiser)

tecnologia BLUE VO!CE per l'elaborazione digitale del segnale direttamente sul dispositivo e riduzione del rumore basata sull'intelligenza artificiale (AI Denoiser) Struttura: costruzione premium in metallo con corpo pressofuso e supporto da scrivania compatibile con bracci con attacco da ⅝"

costruzione premium in metallo con corpo pressofuso e supporto da scrivania compatibile con bracci con attacco da ⅝" Connettività: USB-C, senza necessità di un'interfaccia audio esterna o di una configurazione XLR

USB-C, senza necessità di un'interfaccia audio esterna o di una configurazione XLR Display: display LED a colori interattivo da 1,3" ad alta risoluzione, con guida Yeti personalizzata, monitoraggio dei livelli e supporto per avatar personalizzati

display LED a colori interattivo da 1,3" ad alta risoluzione, con guida Yeti personalizzata, monitoraggio dei livelli e supporto per avatar personalizzati Controlli: manopola di controllo frontale tattile e pulsante capacitivo per disattivare rapidamente il microfono

manopola di controllo frontale tattile e pulsante capacitivo per disattivare rapidamente il microfono Sistema di preset: fino a 5 profili salvabili direttamente sul dispositivo e configurazione dell'equalizzatore a 10 bande

fino a 5 profili salvabili direttamente sul dispositivo e configurazione dell'equalizzatore a 10 bande Monitoraggio: jack per cuffie da 3,5 mm per il monitoraggio audio in tempo reale

La nuova Serie PRO: mouse, tastiere, cuffie e mousepad Il rinnovamento della serie Pro di Logitech riguarda invece mouse, tastiera, cuffie e persino il tappetino, con interventi che riguardano soprattutto la gestione degli input, la latenza e la personalizzazione delle periferiche. Il modello più particolare è proprio il nuovo mouse Pro X3 Superstrike, che abbandona i tradizionali microswitch meccanici in favore di un sistema induttivo con feedback aptico. La stessa attenzione alla rapidità degli input si ritrova nella tastiera Pro X2 Rapid, mentre l'headset Pro X3 Lightspeed punta su autonomia e qualità audio. Trovate maggiori dettagli nella news dedicata alla linea Logitech G Serie Pro.

Nuovi prodotti e colori della serie G3 Non è tutto, perché Logitech G ha presentato anche i nuovi prodotti della serie G3. Ci riferiamo precisamente alla tastiera G316 X 75 con G-KEYCAPS in PBT dual-shot e quadranti traslucidi intercambiabili. Inoltre, sono state introdotte nuove colorazioni per il mouse G305 X SUPERLIGHT e per le tastiere G316 X 75 e 98, nonché per il G502 X PLUS. In quest'ultimo caso, è stato introdotto un importante aggiornamento del firmware del sensore HERO, aumentando la risoluzione massima a 44.000 DPI. Per usufruirne basterà scaricare l'aggiornamento tramite G HUB. Infine, sono state annunciate le ASTRO A50 X Mars Red Edition in una colorazione rossa intensa.

Novità per il software Per aiutare i creatori di contenuti, Logitech G Streamlabs ha pensato allo streaming da dispositivi mobili riprogettando l'app mobile. L'obiettivo è fornire maggiore affidabilità e funzionalità. Tra le novità troviamo Network Boost, che combina dati cellulari e Wi-Fi per un'esperienza priva di interruzioni e per eliminare la perdita di fotogrammi. Logitech G G512 X 98, la recensione della tastiera ibrida Dual Swap Inoltre, il nuovo software gratuito G HUB Replay registra automaticamente le sessioni di gioco e può identificare i momenti più importanti creando veri e propri montaggi curati. Si tratta quindi di uno strumento perfetto per chi crea contenuti ma non è esperto di editing video.