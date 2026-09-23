Disney+ aumenta ancora i prezzi in USA con un incremento del 13%. Anche in Italia?

Si tratta del quarto incremento di prezzo deciso per Disney Plus in quattro anni, secondo uno schema che sta assumendo una regolarità notevole: in questo caso, l'aumento del piano Premium è di circa il 13% del prezzo totale, arrivando a 21,49$ rispetto ai 18,99$ richiesti in precedenza .

Quarto aumento in quattro anni

L'incremento di prezzo avvicina il costo di Disney+ a quello del piano principale di Netflix in USA, che attualmente si trova a 26,99$ al mese per quanto riguarda quello senza pubblicità, offrendo risoluzione a 4K e accesso da vari dispositivi in contemporanea.

Resta al momento il mistero per quanto riguarda i paesi al di fuori del Nord America e in particolare l'Italia, visto che non sono state comunicate iniziative analoghe dalle nostre parti, ma considerando i precedenti è possibile che un adeguamento sia in arrivo anche qui.

In USA, la compagnia offre anche un pacchetto in bundle che mette insieme Disney+ e Hulu per un prezzo complessivo di 21,99$ al mese, che risulta particolarmente conveniente rispetto ai singoli abbonamenti in quanto richiede solo 50 centesimi in più rispetto al prezzo standard del piano Premium, a questo punto.

Nei giorni scorsi abbiamo visto che Disney+ ha cambiato alcune regole, sospendendo l'accesso se si usano ad-blocker o VPN, mentre proprio nelle ore scorse è stato annunciato che Darkwing Duck ritorna ufficialmente con una serie reboot.