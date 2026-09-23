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Disney+ aumenta ancora i prezzi in USA con un incremento del 13%. Anche in Italia?

Disney+ aumenta ancora di prezzo in USA e si tratta della quarta volta in quattro anni: l'incremento di costo dovrebbe avere luogo già nelle prossime ore, vediamo cosa è emerso.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   23/09/2026
Il castello delle produzioni Disney

Walt Disney Co. aumenta ancora i prezzi dell'abbonamento Disney+ in USA, con un incremento del 13% per quanto riguarda il servizio principale Premium a partire da oggi, 23 settembre, in base a quanto riferito da varie testate, ma non ci sono ancora informazioni riguardanti l'estensione dell'iniziativa anche in Italia.

Si tratta del quarto incremento di prezzo deciso per Disney Plus in quattro anni, secondo uno schema che sta assumendo una regolarità notevole: in questo caso, l'aumento del piano Premium è di circa il 13% del prezzo totale, arrivando a 21,49$ rispetto ai 18,99$ richiesti in precedenza.

Si tratta del piano senza pubblicità, ovvero l'offerta di maggior rilievo tra quelle proposte da Disney in USA, con un corrispondente aumento anche dell'abbonamento a Hulu senza pubblicità che costerà anch'esso 21,49$.

Quarto aumento in quattro anni

L'incremento di prezzo avvicina il costo di Disney+ a quello del piano principale di Netflix in USA, che attualmente si trova a 26,99$ al mese per quanto riguarda quello senza pubblicità, offrendo risoluzione a 4K e accesso da vari dispositivi in contemporanea.

Resta al momento il mistero per quanto riguarda i paesi al di fuori del Nord America e in particolare l'Italia, visto che non sono state comunicate iniziative analoghe dalle nostre parti, ma considerando i precedenti è possibile che un adeguamento sia in arrivo anche qui.

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In USA, la compagnia offre anche un pacchetto in bundle che mette insieme Disney+ e Hulu per un prezzo complessivo di 21,99$ al mese, che risulta particolarmente conveniente rispetto ai singoli abbonamenti in quanto richiede solo 50 centesimi in più rispetto al prezzo standard del piano Premium, a questo punto.

Nei giorni scorsi abbiamo visto che Disney+ ha cambiato alcune regole, sospendendo l'accesso se si usano ad-blocker o VPN, mentre proprio nelle ore scorse è stato annunciato che Darkwing Duck ritorna ufficialmente con una serie reboot.

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