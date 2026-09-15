Disney+ cambia le regole: accesso sospeso se usate ad-blocker o VPN

Disney+ sta per aggiornare le condizioni legate alla pubblicità e ai contenuti promozionali. Tuttavia, le nuove regole riguardano anche chi utilizza ad-blocker o VPN , oltre a introdurre condizioni specifiche legate ai pagamenti e alle disdette. In sostanza, anche i piani più costosi possono prevedere contenuti promozionali , una pratica che Disney+ già applicava ma che ora viene formalizzata nei nuovi termini di servizio.

Disney+ aggiorna le condizioni: cosa cambia in Italia

Come vi abbiamo anticipato, tutti i piani, compresi quelli più costosi, possono prevedere contenuti promozionali. I piani che includono la pubblicità continueranno a mostrare annunci durante la visione, mentre gli abbonati Standard e Premium potranno continuare a guardare film e serie TV senza interruzioni pubblicitarie. Per questi ultimi, i contenuti promozionali possono comparire soprattutto prima o dopo la riproduzione. Si tratta principalmente di trailer di altri titoli Disney o di loghi degli sponsor.

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Durante le dirette e gli eventi live possono invece comparire stacchi pubblicitari, così come all'interno dei canali di terze parti. Tuttavia, è da sottolineare che già nel 2023 Disney+ prevedeva forme di promozione simili: semplicemente, queste non erano state messe nero su bianco, mentre ora fanno parte di una vera e propria clausola contrattuale. Brutte notizie anche per gli utilizza ad-blocker: in quel caso Disney+ potrebbe sospendere l'accesso e impedire la riproduzione dei contenuti. È inoltre vietato utilizzare VPN e strumenti volti a nascondere la posizione geografica.