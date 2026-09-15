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Disney+ cambia le regole: accesso sospeso se usate ad-blocker o VPN

Disney+ sta aggiornando i termini di servizio: cambiano le condizioni legate a pubblicità, pagamenti, disdette e utilizzo di strumenti come ad-blocker e VPN. Vediamo cosa cambia esattamente.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   15/09/2026
Disney+

Disney+ sta per aggiornare le condizioni legate alla pubblicità e ai contenuti promozionali. Tuttavia, le nuove regole riguardano anche chi utilizza ad-blocker o VPN, oltre a introdurre condizioni specifiche legate ai pagamenti e alle disdette. In sostanza, anche i piani più costosi possono prevedere contenuti promozionali, una pratica che Disney+ già applicava ma che ora viene formalizzata nei nuovi termini di servizio.

I contenuti in questione, lo specifichiamo fin da subito per evitare allarmismi, non rappresentano le classiche interruzioni pubblicitarie a metà di un film o di una serie TV, che restano legate al piano con pubblicità. Per gli altri abbonamenti si parla soprattutto di contenuti promozionali prima o dopo la riproduzione, oltre ad alcune eccezioni specifiche per dirette, eventi live e servizi di terze parti. Vediamo meglio tutti i dettagli.

Disney+ aggiorna le condizioni: cosa cambia in Italia

Come vi abbiamo anticipato, tutti i piani, compresi quelli più costosi, possono prevedere contenuti promozionali. I piani che includono la pubblicità continueranno a mostrare annunci durante la visione, mentre gli abbonati Standard e Premium potranno continuare a guardare film e serie TV senza interruzioni pubblicitarie. Per questi ultimi, i contenuti promozionali possono comparire soprattutto prima o dopo la riproduzione. Si tratta principalmente di trailer di altri titoli Disney o di loghi degli sponsor.

Disney+
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Durante le dirette e gli eventi live possono invece comparire stacchi pubblicitari, così come all'interno dei canali di terze parti. Tuttavia, è da sottolineare che già nel 2023 Disney+ prevedeva forme di promozione simili: semplicemente, queste non erano state messe nero su bianco, mentre ora fanno parte di una vera e propria clausola contrattuale. Brutte notizie anche per gli utilizza ad-blocker: in quel caso Disney+ potrebbe sospendere l'accesso e impedire la riproduzione dei contenuti. È inoltre vietato utilizzare VPN e strumenti volti a nascondere la posizione geografica.

Pagamenti e disdette

Ulteriori modifiche riguardano i metodi di pagamento. Se l'opzione principale non dovesse funzionare, Disney+ potrà fare un secondo tentativo o utilizzare una carta secondaria già salvata nel proprio account. Cambia anche il preavviso previsto per le variazioni di prezzo, che passa da 28 a 30 giorni. Gli abbonati possono disdire il servizio in qualsiasi momento, ma la cancellazione diventerà effettiva soltanto al termine del periodo di fatturazione già pagato.

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Il diritto di recesso, invece, può essere esercitato entro i primi 14 giorni dalla sottoscrizione. Chi non intende accettare le nuove condizioni potrà disdire l'abbonamento entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione o dalla data in cui le modifiche entreranno in vigore.

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