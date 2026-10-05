Avengers: Secret Wars potrebbe essere rinviato? Anthony Mackie girerà le proprie scene più tardi del previsto

Sulla scia dell'operazione coordinata che nel 2018 e nel 2019 portò al cinema Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame a un anno di distanza l'uno dall'altro, Marvel Studios sta preparando una nuova doppietta per il grande schermo: Avengers: Doomsday è confermato nelle sale per dicembre 2026, mentre Avengers: Secret Wars resta ufficialmente programmato per il dicembre 2027.
Tuttavia, indiscrezioni sempre più insistenti sulla produzione del sesto capitolo dedicato agli Avengers hanno sollevato forti dubbi sul rispetto della tabella di marcia. Diversi leaker dell'universo Marvel hanno infatti segnalato uno slittamento dell'inizio delle riprese principali a gennaio del prossimo anno, e le recenti dichiarazioni di uno dei protagonisti hanno alimentato i timori di un possibile rinvio.
L'impegno a Broadway di Anthony Mackie e le riprese di Secret Wars
Come riportato dalla testata Deadline, Anthony Mackie - volto di Sam Wilson / Captain America nel Marvel Cinematic Universe - tornerà a recitare in teatro nel ruolo del Thane di Cawdor in un adattamento di Macbeth. Le prove dello spettacolo inizieranno a febbraio, con repliche previste fino a luglio.
L'attore ha spiegato come gestirà la sovrapposizione tra la produzione teatrale e il set del cinecomic: "Una volta terminato l'impegno a Broadway, andrò a concludere tutto il lavoro con gli Avengers per Secret Wars."
Tempistiche a confronto con Doomsday e i precedenti Marvel
Se le riprese delle scene di Mackie si prolungheranno almeno fino a luglio 2027, Avengers: Secret Wars si troverebbe ancora sul set a soli cinque mesi dal debutto nei cinema: una finestra temporale di post-produzione e montaggio eccezionalmente ridotta per un kolossal di queste dimensioni.
Il confronto con le altre produzioni di casa Marvel evidenzia uno stacco netto. Le riprese principali di Avengers: Doomsday si sono infatti concluse a settembre 2025, garantendo oltre un anno di lavorazione prima del lancio a dicembre 2026. Allo stesso modo, Infinity War ed Endgame vennero girati uno di seguito all'altro con poche settimane di pausa.
Non è da escludere che la produzione possa ricorrere a soluzioni tecniche collaudate per ottimizzare i tempi, permettendo a Mackie di girare le proprie sequenze in solitaria davanti al green screen, così come fatto da Alan Cumming (Nightcrawler) per Avengers: Doomsday.
Al momento, né Marvel Studios né Disney hanno rilasciato commenti ufficiali in merito alle presunte modifiche al calendario delle riprese. Fino a nuove comunicazioni, l'uscita nelle sale di Avengers: Secret Wars rimane confermata per il prossimo dicembre 2027.
Segnaliamo infine che il regista Anthony Russo ha spiegato come il nuovo finale di Avengers: Endgame Extra fa da ponte per Doomsday.