Avengers: Secret Wars potrebbe essere rinviato? Anthony Mackie girerà le proprie scene più tardi del previsto

Sulla scia dell'operazione coordinata che nel 2018 e nel 2019 portò al cinema Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame a un anno di distanza l'uno dall'altro, Marvel Studios sta preparando una nuova doppietta per il grande schermo: Avengers: Doomsday è confermato nelle sale per dicembre 2026, mentre Avengers: Secret Wars resta ufficialmente programmato per il dicembre 2027.

Tuttavia, indiscrezioni sempre più insistenti sulla produzione del sesto capitolo dedicato agli Avengers hanno sollevato forti dubbi sul rispetto della tabella di marcia. Diversi leaker dell'universo Marvel hanno infatti segnalato uno slittamento dell'inizio delle riprese principali a gennaio del prossimo anno, e le recenti dichiarazioni di uno dei protagonisti hanno alimentato i timori di un possibile rinvio.