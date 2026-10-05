Supermassive Games taglia il personale: oltre 70 licenziamenti secondo un ex dirigente

Supermassive Games ha avviato i licenziamenti annunciati nei mesi scorsi. Lo studio britannico, conosciuto soprattutto per l'originale Until Dawn e per la serie The Dark Pictures Anthology, aveva già confermato la necessità di ridurre il proprio organico con l'obiettivo di garantire la sostenibilità dell'azienda.

Secondo quanto riportato da Insider Gaming, alcuni dipendenti hanno recentemente lasciato Supermassive Games e il numero dei licenziamenti potrebbe aver già superato quota 70. La cifra è stata indicata da Frank Tindle, ex IT and Facilities Director dello studio, che ha lavorato per la società per 16 anni.

In un messaggio pubblicato su LinkedIn, Tindle ha scritto: "Più di 70 persone brillanti stanno lasciando Supermassive: sviluppatori, artisti, produttori, addetti al controllo qualità, personale operativo e molto altro. Qualsiasi studio sarebbe fortunato ad averli."

Il riferimento arriva a pochi mesi dall'annuncio ufficiale di Supermassive, che aveva anticipato una nuova fase di riduzione del personale spiegando che i provvedimenti erano necessari per "garantire la sostenibilità dell'azienda". All'epoca lo studio non aveva specificato l'esatto numero di posti di lavoro a rischio.

I tagli di Supermassive sono solo l'ennesimo segnale di crisi per l'industria videoludica, dove negli ultimi anni numerosi studi hanno ridotto il proprio organico nonostante la presenza di progetti in sviluppo e di produzioni già avviate. Per lo studio inglese, la riorganizzazione arriva inoltre in un periodo nel quale il gruppo continua a lavorare su diversi progetti legati alle proprie principali proprietà intellettuali.

Nelle stesse ore, sono emerse segnalazioni riguardanti nuovi tagli anche presso Ninja Theory, lo studio di Hellblade, a conferma di una situazione critica per molti sviluppatori.

Al momento Supermassive Games non ha fornito ulteriori dettagli pubblici sul numero complessivo dei dipendenti coinvolti nella ristrutturazione. La cifra di oltre 70 persone resta quindi quella riportata dall'ex dirigente, mentre ulteriori informazioni potrebbero emergere nei prossimi giorni.