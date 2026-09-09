Racconti Pokémon: Le disavventure di Sirfetch'd e Pichu sarà su Disney+ in Italia

Con un comunicato stampa, Disney ha confermato l'accordo di distribuzione, con la serie che arriverà nel corso dell'anno prossimo anche in Italia attraverso la piattaforma di streaming video del colosso cinematografico.

Come abbiamo visto, Racconti Pokémon: Le disavventure di Sirfetch'd e Pichu è la nuova serie animata in stop-motion da parte dello studio Aardman , veri specialisti nel settore, in arrivo in tutto il mondo nel 2027.

Dopo l'annuncio iniziale, arriva la conferma che Racconti Pokémon: Le disavventure di Sirfetch'd e Pichu verrà trasmesso su Disney+ anche in Italia , grazie all'accordo di distribuzione globale stretto dalla compagnia con The Pokémon Company International.

Gli specialisti dello stop motion

In Racconti Pokémon - Le disavventure di Sirfetch'd e Pichu, le due creature in questione intraprendono un viaggio epico attraverso la regione di Galar, prendendo parte a numerose imprese che li portano a aiutare e proteggere i Pokémon di tutta la regione.

Le avventure della bizzarra coppia di protagonisti raramente vanno secondo i piani, ma "le loro nobili gesta rafforzano la loro amicizia mentre si avventurano coraggiosamente verso l'ignoto, dove li attendono pericoli, alleanze, rivalità, Pokémon straordinari e risate senza fine", si legge nella descrizione.

"Pokémon ha la rara capacità di continuare ad avere un significato speciale per i fan di lunga data e, allo stesso tempo, di essere assolutamente rilevante per il giovane pubblico di oggi", ha dichiarato Ayo Davis, president, Disney Kids & Family.

"La nuova serie Racconti Pokémon - Le disavventure di Sirfetch'd e Pichu porta in questo amatissimo mondo l'inconfondibile maestria di Aardman nella stop-motion con una prospettiva nuova, audace e giocosa, offrendo al pubblico un modo inedito di vivere i personaggi che conosce e ama".

Racconti Pokémon - Le disavventure di Sirfetch'd e Pichu è stata creata da The Pokémon Company International insieme a un team creativo di Aardman Animation che comprende il regista Tom Parkinson, il creative director Nat McKay e James Young, Model Making Creative Lead.

Proprio nelle ore scorse abbiamo visto che il franchise ha già registrato vendite record nel 2026, nonostante Pokémon Vento e Onda siano ancora lontani.