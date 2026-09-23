Logitech G rinnova la linea Pro: quattro periferiche pensate per il gaming competitivo

Logitech G amplia la propria linea di periferiche Pro con quattro nuovi prodotti destinati soprattutto al gaming competitivo. Il rinnovamento coinvolge mouse, tastiera, cuffie e tappetino, con interventi che riguardano soprattutto la gestione degli input, la latenza e la personalizzazione delle periferiche.
Il modello più particolare è il nuovo Pro X3 Superstrike, mouse che abbandona i tradizionali microswitch meccanici in favore di un sistema induttivo con feedback aptico. La stessa attenzione alla rapidità degli input si ritrova nella tastiera Pro X2 Rapid, mentre l'headset Pro X3 Lightspeed punta su autonomia e qualità audio.
Il mouse Logitech G Pro X3 Superstrike
Il Logitech G Pro X3 Superstrike utilizza il cosiddetto Haptic Inductive Trigger System, indicato dall'azienda con l'acronimo HITS. Il sistema combina sensori induttivi e feedback aptico per gestire il comportamento dei pulsanti, con una riduzione della latenza del click dichiarata fino a 30 millisecondi rispetto ai mouse tradizionali a 8.000 Hz.
Attraverso G HUB è possibile scegliere tra 10 livelli di attuazione, 5 impostazioni per il Rapid Trigger e 6 livelli di intensità del feedback aptico. Il mouse integra inoltre il chipset NxLOGI e il sensore Hero 2, capace di arrivare a 48.000 DPI, oltre 930 IPS e 90 G. L'autonomia raggiunge 135 ore, mentre il peso è di 59 grammi, 61 grammi nella versione Europea. Il polling rate arriva a 8.000 Hz sia con Lightspeed sia tramite cavo, con compatibilità Powerplay per la ricarica wireless.
Il mouse sarà disponibile dal 6 ottobre in due colorazioni differenti (rosa e nero) e costerà 189,99 €. Logitech lo abbina idealmente al nuovo Pro X Control, un mousepad da 400 x 460 mm spesso 6 mm, con base SlimFlex e bordi cuciti.
La superficie in tessuto è progettata per mantenere uniforme l'attrito durante i movimenti in tutte le direzioni, un aspetto interessante per chi utilizza sensibilità elevate o cerca maggiore controllo durante le sessioni competitive. Sarà disponibile dall'8 ottobre a 69,99 €.
Scheda tecnica Logitech G Pro X3 Superstrike
- Memoria integrata: Sì
- Pulsanti: 5
- Sensore: HERO 2
- Risoluzione: da 100 a 48.000 DPI
- Accelerazione massima: oltre 90 G
- Velocità massima: oltre 930 IPS
- Filtraggio: nessuno, così come nessuna interpolazione o accelerazione
- Frequenza di polling massima via cavo: 8.000 Hz (0,125 ms)
- Frequenza di polling massima LIGHTSPEED: 8.000 Hz (0,125 ms)
- Autonomia: fino a 135 ore con movimento continuo
- Altezza: 125,0 mm
- Larghezza: 63,5 mm
- Profondità: 40,0 mm
- Peso (versione WW): 59 g
- Peso (versione EMEA): 61 g
La tastiera Pro X2 Rapid
La tastiera Pro X2 Rapid adotta invece switch magnetici analogici con effetto Hall. Ogni tasto può avere un punto di attuazione regolabile da 0,05 a 4 mm, con incrementi di 0,1 mm, mentre il Rapid Trigger Reset consente di ridurre ulteriormente i tempi necessari per registrare pressioni successive. Il formato TKL è accompagnato da polling rate a 8.000 Hz e supporto SOCD Key Priority, con tre modalità disponibili.
Questa tastiera consente quindi una regolazione precisa della sensibilità dei tasti e offre un'esperienza altamente godibile e fluida, grazie agli switch magnetici personalizzati, alla funzione Key Priority e alla tecnologia Rapid Trigger. Tramite G HUB è possibile personalizzare la propria esperienza, ma è presente anche un display OLED integrato che permette di regolare velocemente le impostazioni più importanti.
È realizzata, inoltre, con 6 strati di materiali fonoassorbenti, con una digitazione dal suono "thocky", quindi a basso volume ma profondo. Troviamo poi switch lubrificati per un azionamento durevole, preciso e reattivo e polling a 8K per un riconoscimento degli input perfetto per il gioco competitivo.
La tastiera è disponibile da oggi in tre colorazioni differenti (bianco, nero e rosa) e costa 249,99 €.
Scheda tecnica Logitech G Pro X2 Rapid
- Design: formato tenkeyless ispirato alla linea PRO
- Configurazione senza software: tramite display OLED
- Switch: magnetici analogici
- Punto di attuazione: regolabile
- Rapid Trigger: Sì
- Frequenza di polling: 8.000 Hz
- KEY PRIORITY: Sì
- Profili di illuminazione integrati
- Funzioni avanzate G HUB: supportate
- KEYCONTROL: Sì
- Illuminazione: LIGHTSYNC RGB
- Poggiapolsi: in silicone
- Cavo: USB-A a USB-C, staccabile, da 1,8 m
- Altezza: 36 mm
- Larghezza: 363 mm
- Profondità: 143 mm
- Contenuto della confezione: tastiera gaming cablata PRO X2 RAPID Tenkeyless, poggiapolsi in silicone, cavo USB-A/USB-C per ricarica e trasferimento dati, keycap di ricambio per Esc, Pause/Break, PgUp e PgDn, estrattore per switch e keycap, documentazione per l'utente
- Garanzia: 2 anni di garanzia limitata sull'hardware
Le cuffie Pro X3 Lightspeed
A completare la nuova gamma ci sono le cuffie Pro X3 Lightspeed, con driver PRO-G in grafene da 50 mm e microfono a condensatore con acquisizione a 48 kHz e 16 bit. L'autonomia dichiarata arriva a 70 ore, con un aumento del 40% rispetto alla generazione precedente, e la connettività comprende Lightspeed a 2,4 GHz, Bluetooth 5.3 e jack da 3,5 mm. G HUB offre inoltre un equalizzatore a 10 bande.
Si tratta di un dispositivo che punta ad essere anche confortevole, grazie all'archetto in memory foam traspirante. Le cuffie saranno disponibili l'8 ottobre a livello globale ma sono già sul sito ufficiale e costano 279,99 €.
Scheda tecnica Logitech G Pro X3 Lightspeed
- Peso: 356 g (362 g per la versione EMEA)
- Driver: PRO-G da 50 mm in grafene
- Risposta in frequenza: 20 Hz - 20 kHz
- Impedenza: 38 Ohm
- Sensibilità: 87,8 dB a 1 mW / 1 cm
- Microfono (boom): pattern di acquisizione omnidirezionale
- Risposta in frequenza del microfono: 75 Hz - 20 kHz
- Portata wireless: fino a 30 m
- Connessioni: wireless LIGHTSPEED tramite USB, Bluetooth 5.3 e collegamento cablato AUX tramite jack da 3,5 mm
- Autonomia: fino a 70 ore
- Garanzia: 2 anni di garanzia limitata sull'hardware
Voi che cosa ne pensate? Qual è l'accessorio che vi ispira di più? E ritenete giusti i prezzi? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.