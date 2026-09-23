Logitech G rinnova la linea Pro: quattro periferiche pensate per il gaming competitivo

Il modello più particolare è il nuovo Pro X3 Superstrike, mouse che abbandona i tradizionali microswitch meccanici in favore di un sistema induttivo con feedback aptico. La stessa attenzione alla rapidità degli input si ritrova nella tastiera Pro X2 Rapid, mentre l'headset Pro X3 Lightspeed punta su autonomia e qualità audio.

Logitech G amplia la propria linea di periferiche Pro con quattro nuovi prodotti destinati soprattutto al gaming competitivo. Il rinnovamento coinvolge mouse, tastiera, cuffie e tappetino, con interventi che riguardano soprattutto la gestione degli input, la latenza e la personalizzazione delle periferiche.

Il mouse Logitech G Pro X3 Superstrike

Il Logitech G Pro X3 Superstrike utilizza il cosiddetto Haptic Inductive Trigger System, indicato dall'azienda con l'acronimo HITS. Il sistema combina sensori induttivi e feedback aptico per gestire il comportamento dei pulsanti, con una riduzione della latenza del click dichiarata fino a 30 millisecondi rispetto ai mouse tradizionali a 8.000 Hz.

Il Logitech G Pro X3 Superstrike di colore nero

Attraverso G HUB è possibile scegliere tra 10 livelli di attuazione, 5 impostazioni per il Rapid Trigger e 6 livelli di intensità del feedback aptico. Il mouse integra inoltre il chipset NxLOGI e il sensore Hero 2, capace di arrivare a 48.000 DPI, oltre 930 IPS e 90 G. L'autonomia raggiunge 135 ore, mentre il peso è di 59 grammi, 61 grammi nella versione Europea. Il polling rate arriva a 8.000 Hz sia con Lightspeed sia tramite cavo, con compatibilità Powerplay per la ricarica wireless.

Il mouse sarà disponibile dal 6 ottobre in due colorazioni differenti (rosa e nero) e costerà 189,99 €. Logitech lo abbina idealmente al nuovo Pro X Control, un mousepad da 400 x 460 mm spesso 6 mm, con base SlimFlex e bordi cuciti.

PRO X Control

La superficie in tessuto è progettata per mantenere uniforme l'attrito durante i movimenti in tutte le direzioni, un aspetto interessante per chi utilizza sensibilità elevate o cerca maggiore controllo durante le sessioni competitive. Sarà disponibile dall'8 ottobre a 69,99 €.

Scheda tecnica Logitech G Pro X3 Superstrike