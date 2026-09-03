Il nuovo trailer di Ghost of Yotei presenta l'espansione narrativa Echi di Sekigahara

Ghost of Yotei è stato protagonista anche dello State of Play Japan andato in onda questo pomeriggio, dove per l'occasione il team di Sucker Punch ha presentato un trailer dell'espansione Echi di Sekigahara.
Si tratta di un'espansione della storia che approfondisce il passato di Atsu e le sue esperienze durante la Battaglia di Sekigahara. I giocatori potranno esplorare una nuova area di Ezo, completa di nuovi nemici e altre novità. L'espansione amplia anche lo stile di combattimento grazie a un nuovo tipo di arma da padroneggiare, insieme a nuove tipologie di armatura, nuovi oggetti cosmetici e molto altro.
Ghost of Yotei: Complete Edition arriva il mese prossimo
Echi di Sekigahara sarà disponibile dal 1 ottobre, assieme alla nuova Survival Mode, una modalità roguelike per giocatore singolo che è stata a sua volta protagonista di un trailer durante lo State of Play.
Entrambi i contenuti saranno inclusi nella Ghost of Yotei: Complete Edition, in uscita sempre il 1 ottobre.Nella stessa data arriverà anche un aggiornamento gratuito per tutti i giocatori, che introdurrà la modalità contemplativa Bellezza di Yotei, una nuova opzione di accessibilità ad alto contrasto e la funzione di trasmogrificazione, utile per personalizzare l'aspetto dell'equipaggiamento senza rinunciare alle sue statistiche.