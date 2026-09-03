Rev. NOiR torna a mostrarsi con un trailer dallo State of Play, è il nuovo action GDR di Konami

Sfruttando la vetrina offerta dallo State of Play, Konami ha presentato il secondo trailer di Rev. NOiR , nuovo action GDR sviluppato da ILCA e in arrivo su PS5 nel corso del 2027 .

I primi dettagli su Rev.Noir

La storia segue Asch, un ragazzo silenzioso e privo di memoria, guidato da un'ordinanza astrale che lo spinge a "salvare molte persone". Il suo destino cambia quando incontra Fine, una giovane clerica dotata del potere della Rainbow Astria, capace - secondo le leggende - di porre fine alla Pioggia di luce. Con loro viaggia Diana, soldatessa dell'Astrian Order e guardia personale di Fine, mentre lungo il cammino si unirà anche Kross, gunner della Lysrian City Guard.

Uniti da un fragile filo di speranza, i protagonisti intraprendono la Cessation, un viaggio per fermare la Pioggia di luce affrontando i misteriosi provitons, ritenuti le fonti del cataclisma. Attraversando terre incenerite e territori sull'orlo del collasso, Asch e Fine si troveranno a interrogarsi sul confine tra volontà e destino, mentre il mondo precipita verso l'annichilimento.