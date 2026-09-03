Rev. NOiR torna a mostrarsi con un trailer dallo State of Play, è il nuovo action GDR di Konami

Sfruttando la vetrina offerta dallo State of Play, Konami ha presentato il secondo trailer di Rev. NOiR, nuovo action GDR sviluppato da ILCA e in arrivo su PS5 nel corso del 2027.
Il filmato introduce nuovi scorci del mondo devastato dalla pioggia di luce, un fenomeno letale noto anche come Lightfall, una calamità ciclica che porta morte a tutto ciò che sfiora.
I primi dettagli su Rev.Noir
La storia segue Asch, un ragazzo silenzioso e privo di memoria, guidato da un'ordinanza astrale che lo spinge a "salvare molte persone". Il suo destino cambia quando incontra Fine, una giovane clerica dotata del potere della Rainbow Astria, capace - secondo le leggende - di porre fine alla Pioggia di luce. Con loro viaggia Diana, soldatessa dell'Astrian Order e guardia personale di Fine, mentre lungo il cammino si unirà anche Kross, gunner della Lysrian City Guard.
Uniti da un fragile filo di speranza, i protagonisti intraprendono la Cessation, un viaggio per fermare la Pioggia di luce affrontando i misteriosi provitons, ritenuti le fonti del cataclisma. Attraversando terre incenerite e territori sull'orlo del collasso, Asch e Fine si troveranno a interrogarsi sul confine tra volontà e destino, mentre il mondo precipita verso l'annichilimento.