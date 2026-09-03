Rev. NOiR si mostra in un nuovo trailer, arriverà anche su PC e Xbox oltre a PS5

Nonostante fosse stato mostrato poco prima durante lo State of Play, Konami ha mostrato anche un secondo trailer di Rev. NOiR in occasione del suo evento Press Play, che consente di vedere ancora qualcos'altro di questo interessante action RPG e conferma il suo arrivo anche su PC e Xbox.
Il nuovo video è basato sulla storia di Rev. NOiR, consentendo di dare un'occhiata più approfondita al mondo e ai personaggi del nuovo gioco da parte di Konami, ambientato in un mondo minacciato dal ritorno della catastrofe celeste nota come "lightfall".
Il gioco mette in scena le gesta del protagonista Asch, dell'eroina Finé e dei loro compagni, in viaggio per salvare l'umanità da questo cataclisma sovrumano.
Un action RPG piuttosto classico ma con elementi originali
Lo showcase di Konami ha dunque pubblicato il trailer riportato qui sotto, che mette in evidenza anche il mix tra azione e strategia che caratterizza il gameplay di Rev. NOiR oltre ad alcuni elementi della storia.
Il gioco si presenta caratterizzato da una struttura peculiare, con meccaniche originali come Astral Sigils e Kardieoses, attraverso le quali i giocatori potranno sviluppare il proprio stile di combattimento nel corso dell'avventura.
Rev. NOiR è stato annunciato lo scorso febbraio per PS5, e in questa occasione l'editore ha confermato anche l'arrivo su Xbox Series X|S e PC, con data di uscita prevista per il 2027 ma ancora da precisare.
Proprio nelle ore scorse avevamo visto un altro trailer del gioco pubblicato nel corso dello State of Play di Sony.