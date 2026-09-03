Rev. NOiR si mostra in un nuovo trailer, arriverà anche su PC e Xbox oltre a PS5

Nonostante fosse stato mostrato poco prima durante lo State of Play, Konami ha mostrato anche un secondo trailer di Rev. NOiR in occasione del suo evento Press Play, che consente di vedere ancora qualcos'altro di questo interessante action RPG e conferma il suo arrivo anche su PC e Xbox.

Il nuovo video è basato sulla storia di Rev. NOiR, consentendo di dare un'occhiata più approfondita al mondo e ai personaggi del nuovo gioco da parte di Konami, ambientato in un mondo minacciato dal ritorno della catastrofe celeste nota come "lightfall".

Il gioco mette in scena le gesta del protagonista Asch, dell'eroina Finé e dei loro compagni, in viaggio per salvare l'umanità da questo cataclisma sovrumano.