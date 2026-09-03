Konami ha annunciato Wai Wai World Craft: una piattaforma per creare social game

In occasione dell'evento Press Play, Konami ha annunciato una novità assoluta: Wai Wai World Craft, una piattaforma dedicata alla creazione di social game da parte degli stessi utenti, con la possibilità di costruire mondi e metterli in condivisione con gli altri.

Come dimostra anche il trailer riportato qui sotto, si tratta di una particolare iniziativa con la quale i giocatori potranno creare, personalizzare, condividere e far evolvere i propri giochi utilizzando risorse ufficiali come base di partenza.

È una sorta di game maker sullo stile di Roblox, che consente però di sfruttare strumenti e asset provenienti ufficialmente da Konami per la costruzione di varie esperienze di gioco "sociali" in multiplayer.