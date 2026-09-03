Konami ha annunciato Wai Wai World Craft: una piattaforma per creare social game

In occasione dell'evento Press Play, Konami ha annunciato una novità assoluta: Wai Wai World Craft, una piattaforma dedicata alla creazione di social game da parte degli stessi utenti, con la possibilità di costruire mondi e metterli in condivisione con gli altri.
Come dimostra anche il trailer riportato qui sotto, si tratta di una particolare iniziativa con la quale i giocatori potranno creare, personalizzare, condividere e far evolvere i propri giochi utilizzando risorse ufficiali come base di partenza.
È una sorta di game maker sullo stile di Roblox, che consente però di sfruttare strumenti e asset provenienti ufficialmente da Konami per la costruzione di varie esperienze di gioco "sociali" in multiplayer.
Una specie di Roblox in salsa Konami
La presentazione di Konami Wai Wai World Craft, visibile nel video riportato qui sotto, ha dunque mostrato come gli utenti potranno modificare le regole di gioco, aggiungere nemici e meccaniche, oltre a personalizzare i vari mondi.
A differenza di Roblox e altre piattaforme simili, questa è ovviamente legata all'universo di Konami e consente ai giocatori di utilizzare direttamente elementi ufficiali tratti dalle serie tipiche dell'editore giapponese.
All'interno dei giochi saranno presenti numerosi personaggi dei franchise Konami, tra cui Contra e Castlevania, oltre a diversi altri elementi tradizionali della compagnia nipponica.
Progettato attorno ai concetti di "Create", "Play" e "Connect", Konami Wai Wai World Craft mira a promuovere una community globale in cui i giocatori potranno scoprire, costruire e condividere nuove esperienze con utenti di tutto il mondo.
Nel corso della stessa presentazione abbiamo visto anche l'annuncio di Rhapsody in Scarlet e un nuovo trailer di Castlevania: Belmont's Curse.