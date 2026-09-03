Konami Press Start: tutti gli annunci e i trailer dall'evento di presentazione

Facciamo un riepilogo generale di tutti gli annunci, i trailer e le informazioni giunte durante l'evento Konami Press Start di oggi pomeriggio, con una panoramica sulle novità in arrivo.

Si è tenuto oggi l'evento di presentazione "Press Start" di Konami, dal quale sono emerse diverse novità da parte dell'editore giapponese: vediamo dunque qui sotto tutti gli annunci e i trailer emersi durante questa nuova trasmissione. Questo 3 settembre si è caratterizzato come una giornata decisamente ricca di novità, vista la presenza di ben due State of Play consecutivi e poi, a seguire, la trasmissione specifica dedicata ai giochi di Konami, e tutto questo non fa che preludere alla prossima ondata di informazioni in arrivo dal Tokyo Game Show 2026. State of Play: tutti gli annunci e i giochi dei tre eventi A breve distanza dalla chiusura della Gamescom 2026, si torna dunque a fare il pieno di annunci e trailer anche in questo tranquillo giovedì, in questo caso con una sfilza di news riguardanti tutti la celebre etichetta nipponica Konami.

Altri incubi per Silent Hill Townfall L'evento Konami si è aperto con nuove sequenze di Silent Hill Townfall, il nuovo capitolo della serie horror che è ormai in arrivo, con data di uscita fissata per il 24 settembre su PC e PS5, in attesa di altre eventuali piattaforme. Il nuovo video diario ha offerto un assaggio di come ha inizio la trama principale, con il protagonista Simon Ordell a cui viene chiesto di tornare nella cittadina di St. Amelia, in Scozia, per "mettere un punto su alcune cose". Potete vedere la parte dedicata a Silent Hill Townfall all'inizio del video complessivo sull'evento di presentazione Press Start di Konami, con alcune sequenze del gioco e commenti anche da parte di sviluppatori e attori che hanno preso parte alla produzione. Nel trailer risulta evidente anche l'enfasi che il gioco horror pone sulla tecnologia analogica: Simon è infatti dotato di un televisore CRT portatile che gli mostra alcune cose strane.

Castlevania: Belmont's Curse ripropone un classico della colonna sonora Durante il Press Play non poteva certo mancare un accenno a Castlevania: Belmont's Curse, il nuovo capitolo destinato a riportare in auge la serie classica di Konami, riprendendone l'impostazione 2D ma con alcune nuove aggiunte moderne in stile metroidvania. Il "Bloody Tears" Trailer, come è intitolato questo nuovo video, consente di vedere qualche nuova scena dell'avventura di Rose Belmont contro Dracula e le forze dell'oscurità, in vista della data di uscita, prevista per il 15 ottobre. Il filmato mostra nuovi momenti della trama, personaggi e boss, ma consente anche di ascoltare la nuova versione di un pezzo storico della colonna sonora della serie: in Castlevania: Belmont's Curse torna infatti il brano Bloody Tears in una nuova versione, con un nuovo arrangiamento della musica sentita la prima volta in Castlevania 2: Simon's Quest.

Konami sfida Roblox con Wai Wai World Craft In occasione dell'evento di oggi, Konami ha annunciato Wai Wai World Craft: una piattaforma per creare social game che consente agli utenti di creare dei propri giochi e metterli in condivisioni con gli altri all'interno della community. Si tratta di una particolare iniziativa con la quale i giocatori potranno creare, personalizzare, condividere e far evolvere i propri giochi utilizzando risorse ufficiali come base di partenza. È una sorta di game maker sullo stile di Roblox, che consente però di sfruttare strumenti e asset provenienti ufficialmente da Konami per la costruzione di varie esperienze di gioco "sociali" in multiplayer, inserendo all'interno personaggi ed elementi di titoli famosi come Contra e Castlevania, ma non solo.

Carte e mazzi epici in Project Zircon Tra le novità assolute emerse dall'evento Press Play di Konami c'è stato anche Project Zircon, il nuovo gioco di carte roguelike annunciato da Konami con struttura roguelike. Un'immagine di Project Zircon Si tratta dunque di un titolo che mischia la dinamica di un gioco di carte con quella di un gioco di ruolo con elementi roguelike, il tutto ambientato all'interno di un universo fantasy dai toni alquanto epici. Il gameplay prevede diverse fasi nell'impostazione strategica come acquisire carte e strutture e schierare combinazioni accuratamente studiate per superare le sfide. Sono stati inoltre svelati finali multipli e scenari ramificati in base all'andamento del gioco: Project Zircon è previsto arrivare su PC attraverso Steam, con data di uscita ancora da precisare.

Rev. NOiR si mostra in un nuovo trailer Nonostante fosse stato mostrato anche poco tempo prima durante lo State of Play, Konami ha pubblicato anche un secondo trailer di Rev. NOiR in occasione del suo evento Press Play, che consente di vedere ancora qualcos'altro di questo interessante action RPG. Per l'occasione, l'editore ha anche confermato il fatto che il suo nuovo action RPG è in arrivo anche su PC e Xbox Series X|S, oltre che su PS5, sebbene non ci sia ancora una data di uscita precisa al di là di un vago periodo di riferimento entro il prossimo anno. Il gioco mette in scena le gesta del protagonista Asch, dell'eroina Finé e dei loro compagni, in viaggio per salvare l'umanità da questo cataclisma sovrumano. Il nuovo video mette in evidenza qualcosa sulla storia e anche il mix tra azione e strategia che caratterizza il gameplay di Rev. NOiR oltre ad alcuni elementi della storia.