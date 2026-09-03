eFootball Kick-Off! Si espande con la League Mode attraverso un update gratuito

Con questa modalità, i giocatori potranno scegliere squadre provenienti dai campionati Europei, Sudamericani, Asiatici, Oceanici e dalla J.League per competere per la gloria.

La League Mode ha la data di uscita fissata per il 24 settembre, giorno nel quale Konami metterà a disposizione l'aggiornamento in questione disponibile per tutti gli utenti sulla console Nintendo, aggiungendo dunque la nuova opzione a quelle già presenti.

eFootball Kick-Off! si sta per ampliare con l'arrivo della League Mode , una nuova modalità che espande in maniera importante l'offerta di gioco per la simulazione calcistica su Nintendo Switch 2, attraverso un update gratuito .

Una nuova grande opzione di gioco

Durante l'evento di presentazione Press Play, Konami ha mostrato diverse nuove caratteristiche collegate all'aggiornamento e all'arrivo della League Mode, mettendo in evidenza anche le molte opzioni di gioco disponibili, le funzionalità online, i mini-game e le opzioni family-friendly disponibili in esclusiva su Nintendo Switch 2. Potete vedere la parte relativa al gioco a partire dal minuto 12:45 nel video qui sotto.

eFootball Kick-Off! È una versione del gioco di calcio Konami sviluppata specificamente per Nintendo Switch 2, e rappresenta l'atteso ritorno della serie su console Nintendo dopo molti anni di assenza, con un'edizione particolare.

Si tratta di una versione caratterizzata da alcune modifiche interessanti, come la rimozione delle microtransazioni e la distribuzione in stile gioco classico premium, sebbene siano visibili anche alcuni compromessi in termini tecnici.

L'approccio è più user friendly, indirizzato a un pubblico più variegato, ma con ulteriori aggiunte il gioco si sta arricchendo in maniera importante, come vediamo anche con l'arrivo di questa nuova League Mode.

Per il resto, dalla presentazione Konami abbiamo visto anche Rhapsody in Scarlet e Castlevania: Belmont's Curse.