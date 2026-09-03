Rhapsody in Scarlet è il nuovo action adventure di Konami tra anni 20, jazz e strane creature

In occasione dello State of Play e del successivo evento Press Start, Konami ha annunciato Rhapsody in Scarlet, il suo nuovo action adventure fantasy che mischia elementi tipici in stile gioco di ruolo d'azione nipponico e ambientazione americana anni 20.
È certamente un misto molto particolare e ricco di fascino quello che emerge anche dai trailer visibili qui sotto, uno incentrato sulla storia alla base di questo nuovo titolo e uno di presentazione più generale, che introduce ai vari elementi del gioco.
Rhapsody in Scarlet non ha ancora una data di uscita ma è previsto arrivare su PC, PS5 e Xbox Series X|S e sembra essere una produzione di notevole profilo da parte di Konami, dunque altre informazioni potrebbero arrivare anche nel corso del prossimo Tokyo Game Show 2026.
Jazz e magia negli anni 20 alternativi
Rhapsody in Scarlet viene definito un action adventure fantasy story-driven ambientato in una New York degli anni 20, il cui stile sembra fortemente caratterizzato dal periodo in questione e dalla musica jazz, da quanto possiamo vedere.
La presentazione di oggi ha mostrato qualcosa sulla storia e messo in evidenza il flessibile sistema di combattimento a base di combo, che permette ai giocatori di combinare magia e abilità di varie creature, adattando il proprio stile attraverso vari attacchi. [embed yt= 0JsUMh29Hf0]Sono stati inoltre presentati alcuni dei doppiatori ufficiali del gioco, tra cui Cherami Leigh e Akari Kito nel ruolo della protagonista Ellie, e Hannah Grace e Saori Onishi nel ruolo di Ilya.
La reinterpretazione della New York dell'epoca del Proibizionismo mischia elementi realistici ad altri decisamente fantasiosi, mentre la base musicale in stile jazz sfrutta la collaborazione della cantautrice Emi Meyer.