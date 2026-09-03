Rhapsody in Scarlet è il nuovo action adventure di Konami tra anni 20, jazz e strane creature

In occasione dello State of Play e del successivo evento Press Start, Konami ha annunciato Rhapsody in Scarlet, il suo nuovo action adventure fantasy che mischia elementi tipici in stile gioco di ruolo d'azione nipponico e ambientazione americana anni 20.

È certamente un misto molto particolare e ricco di fascino quello che emerge anche dai trailer visibili qui sotto, uno incentrato sulla storia alla base di questo nuovo titolo e uno di presentazione più generale, che introduce ai vari elementi del gioco.

Rhapsody in Scarlet non ha ancora una data di uscita ma è previsto arrivare su PC, PS5 e Xbox Series X|S e sembra essere una produzione di notevole profilo da parte di Konami, dunque altre informazioni potrebbero arrivare anche nel corso del prossimo Tokyo Game Show 2026.