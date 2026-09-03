La demo di SlashZero è disponibile oggi con il trailer della storia

Streetlamp Studio ha annunciato che a partire da oggi è disponibile la demo di SlashZero su PC e PS5: una versione dimostrativa che consente di provare il gioco in anteprima senza doverne attendere il lancio, fissato al primo trimestre del 2027.

La notizia arriva direttamente dallo State of Play, dove lo studio ha pubblicato il trailer della storia di SlashZero, puntando a conquistare gli utenti grazie allo stile anime, all'azione spettacolare e a una discreta dose di fanservice legata al fascino della protagonista femminile dell'avventura.

l gioco mette al centro gli scontri corpo a corpo, offrendo ai giocatori un sistema di combattimento caratterizzato da un ampio repertorio di mosse e combo, comprese sequenze aeree. Scatti, volteggi e movimenti acrobatici permettono inoltre di attraversare ambientazioni sviluppate su più livelli, dando vita a un'esperienza che mescola lotta e parkour.

Anche la struttura degli scenari contribuirà a rendere gli scontri più vari: le ambientazioni multilivello permetteranno di muoversi rapidamente tra diverse altezze e di sfruttare le capacità acrobatiche dei protagonisti per affrontare gli avversari con approcci differenti.