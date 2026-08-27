Il produttore di Silent Hill dice che Konami vuole pubblicare un gioco della serie ogni anno

Silent Hill sta vivendo una nuova giovinezza, grazie agli apprezzati Silent Hill f e al remake di Silent Hill 2. A breve arriverà inoltre Silent Hill: Townfall e in produzione c'è anche il remake del primo Silent Hill.

Le parole del produttore di Silent Hill

"Il nostro obiettivo è, auspicabilmente, avere un'uscita annuale di nuovi giochi", ha dichiarato a GamesRadar. "Se ci concentrassimo unicamente sulla stessa ambientazione americana, esauriremmo le possibilità [narrative] e potremmo anche causare stanchezza nella base di giocatori".

Okamoto ha anche confermato che diversi progetti di Silent Hill non ancora annunciati sono attualmente in fase di sviluppo. "Ci sono ancora molti progetti in cantiere e diversi titoli del tutto non annunciati. Perciò, ovviamente, non possiamo entrare nei dettagli. Ma ci sono ancora molte idee che stiamo esplorando e su cui stiamo lavorando proprio in questo momento", ha affermato.

"Vorremmo far sapere ai giocatori che abbiamo altre esperienze in arrivo e molti tipi di giochi che, crediamo, sapranno regalare piacevoli sorprese a chi sta aspettando novità per la serie".

Ricordiamo poi che Silent Hill: Townfall sarà un'esclusiva console PS5 solo per un periodo limitato.