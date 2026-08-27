9

Il produttore di Silent Hill dice che Konami vuole pubblicare un gioco della serie ogni anno

Silent Hill è tornato in grande stile e pare che Konami non voglia perdere il ritmo, pubblicando ogni anno un nuovo gioco. Cosa ne pensate?

NOTIZIA di Marie Armondi   —   27/08/2026
Il protagonista di Silent Hill Townfall
Silent Hill: Townfall
Silent Hill: Townfall
Articoli News Video Immagini

Silent Hill sta vivendo una nuova giovinezza, grazie agli apprezzati Silent Hill f e al remake di Silent Hill 2. A breve arriverà inoltre Silent Hill: Townfall e in produzione c'è anche il remake del primo Silent Hill.

Konami pare non voler perdere il ritmo, inoltre: il produttore ha infatti svelato che la compagnia desidera pubblicare un nuovo gioco della serie ogni anno.

Le parole del produttore di Silent Hill

"Il nostro obiettivo è, auspicabilmente, avere un'uscita annuale di nuovi giochi", ha dichiarato a GamesRadar. "Se ci concentrassimo unicamente sulla stessa ambientazione americana, esauriremmo le possibilità [narrative] e potremmo anche causare stanchezza nella base di giocatori".

Okamoto ha anche confermato che diversi progetti di Silent Hill non ancora annunciati sono attualmente in fase di sviluppo. "Ci sono ancora molti progetti in cantiere e diversi titoli del tutto non annunciati. Perciò, ovviamente, non possiamo entrare nei dettagli. Ma ci sono ancora molte idee che stiamo esplorando e su cui stiamo lavorando proprio in questo momento", ha affermato.

I ritorni di Metal Gear Solid, Silent Hill e Castlevania sono fondamentali nella strategia di Konami I ritorni di Metal Gear Solid, Silent Hill e Castlevania sono fondamentali nella strategia di Konami

"Vorremmo far sapere ai giocatori che abbiamo altre esperienze in arrivo e molti tipi di giochi che, crediamo, sapranno regalare piacevoli sorprese a chi sta aspettando novità per la serie".

Ricordiamo poi che Silent Hill: Townfall sarà un'esclusiva console PS5 solo per un periodo limitato.

#Konami
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il produttore di Silent Hill dice che Konami vuole pubblicare un gioco della serie ogni anno