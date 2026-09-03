I voti di Edge stroncano Beast of Reincarnation e Mistfall Hunter, freddi con Halo: Campaign Evolved

Emersi i voti espressi nel numero di novembre 2026 della storica e prestigiosa rivista Edge, dove hanno trovato spazio diverse recensioni, con almeno tre stroncature di peso. Quella più sonora, anche se non in termini numerici, è il 5 dato a Beast of Reincarnation, l'ultima fatica di Game Freak, lo studio della serie Pokémon.
Sonoro anche il 4 dato a Mistfall Hunter e il 6 risicato di Halo: Campaign Evolved.
I voti
Prima di continuare, vediamo l'elenco completo dei voti:
- Resonance: A Plague Tale Legacy - 8
- Beast of Reincarnation - 5
- Onimusha: Way of the Sword - 7
- Mortal Shell II - 7
- Marvel Tokon: Fighting Souls - 8
- Halo: Campaign Evolved - 6
- The Sinking City 2 - 6
- No More Room In Hell 2 - 8
- Mistfall Hunter - 4
- Ambrosia Sky - 7
- Servant of the Lake - 6
- Hell Let Loose: Vietnam - 5
- Blood Dungeon - 7
Per quanto riguarda Beast of Reincarnation, viene scritto che il gameplay è fortemente ripetitivo e che non accompagna l'idea di fondo del gioco in alcun modo, impoverendolo.
Dell'ultimo Halo viene detto che è un reinterpretazione superflua dell'originale, con i nuovi contenuti che sembrano essere delle mod.
Meglio è andata a Resonance: A Plague Tale Legacy, Marvel Tokon: Fighting Souls e No More Room In Hell 2, che portano a casa un 8, segnalandosi come i titoli migliori del mese. Mancano invece giochi da 9.