15

I voti di Edge stroncano Beast of Reincarnation e Mistfall Hunter, freddi con Halo: Campaign Evolved

Emersi i voti del nuovo numero della rivista Edge, che hanno stroncato impietosamente l'ultima fatica di Game Freak e Mistfall Hunter.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   03/09/2026
I protagonisti di Beast of Reincarnation

Emersi i voti espressi nel numero di novembre 2026 della storica e prestigiosa rivista Edge, dove hanno trovato spazio diverse recensioni, con almeno tre stroncature di peso. Quella più sonora, anche se non in termini numerici, è il 5 dato a Beast of Reincarnation, l'ultima fatica di Game Freak, lo studio della serie Pokémon.

Sonoro anche il 4 dato a Mistfall Hunter e il 6 risicato di Halo: Campaign Evolved.

I voti

Prima di continuare, vediamo l'elenco completo dei voti:

  • Resonance: A Plague Tale Legacy - 8
  • Beast of Reincarnation - 5
  • Onimusha: Way of the Sword - 7
  • Mortal Shell II - 7
  • Marvel Tokon: Fighting Souls - 8
  • Halo: Campaign Evolved - 6
  • The Sinking City 2 - 6
  • No More Room In Hell 2 - 8
  • Mistfall Hunter - 4
  • Ambrosia Sky - 7
  • Servant of the Lake - 6
  • Hell Let Loose: Vietnam - 5
  • Blood Dungeon - 7

Per quanto riguarda Beast of Reincarnation, viene scritto che il gameplay è fortemente ripetitivo e che non accompagna l'idea di fondo del gioco in alcun modo, impoverendolo.

Beast of Reincarnation riceve la patch 1.09 con ultrawide, Frame Generation e miglioramenti al gameplay Beast of Reincarnation riceve la patch 1.09 con ultrawide, Frame Generation e miglioramenti al gameplay

Dell'ultimo Halo viene detto che è un reinterpretazione superflua dell'originale, con i nuovi contenuti che sembrano essere delle mod.

Meglio è andata a Resonance: A Plague Tale Legacy, Marvel Tokon: Fighting Souls e No More Room In Hell 2, che portano a casa un 8, segnalandosi come i titoli migliori del mese. Mancano invece giochi da 9.

#Voti della critica
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
I voti di Edge stroncano Beast of Reincarnation e Mistfall Hunter, freddi con Halo: Campaign Evolved