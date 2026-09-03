I voti di Edge stroncano Beast of Reincarnation e Mistfall Hunter, freddi con Halo: Campaign Evolved

Emersi i voti espressi nel numero di novembre 2026 della storica e prestigiosa rivista Edge, dove hanno trovato spazio diverse recensioni, con almeno tre stroncature di peso. Quella più sonora, anche se non in termini numerici, è il 5 dato a Beast of Reincarnation, l'ultima fatica di Game Freak, lo studio della serie Pokémon.

Sonoro anche il 4 dato a Mistfall Hunter e il 6 risicato di Halo: Campaign Evolved.