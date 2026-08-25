Beast of Reincarnation riceve la patch 1.09 con ultrawide, Frame Generation e miglioramenti al gameplay

Continua il supporto post-lancio di Beast of Reincarnation, con Game Freak a quanto pare intenzionata a mantenere la promessa con un una serie di aggiornamenti a stretto giro mirati a risolvere alcune mancanze e difetti del suo action adventure.
In particolare è stata pubblicata la patch 1.09, un aggiornamento ricco di interventi mirati a migliorare l'esperienza di gioco su più fronti. L'update introduce innanzitutto il supporto ai monitor ultrawide, una delle richieste più frequenti della community, e aggiunge la Frame Generation del DLSS di NVIDIA e l'FSR di AMD, ora attivabili direttamente dal menu delle impostazioni.
Le altre novità dell'aggiornamento
Tra le novità troviamo la possibilità di saltare eventi e filmati tenendo premuto il tasto di interazione. Per ora la funzione copre solo una parte delle cutscene, ma il team conferma che l'implementazione completa arriverà nei prossimi aggiornamenti.
Sul fronte del gameplay, la patch interviene su diversi aspetti della gestione dei combattimenti. Le cure sono più reattive, con oggetti utilizzabili immediatamente dopo aver subito danni e una riduzione del rallentamento in movimento durante la guarigione. Migliorata anche la telecamera, corretti vari problemi legati alla presenza di Koo e introdotti aggiustamenti alle boss fight, ora più leggibili grazie a una presentazione rivista.
Tra le modifiche più utili spiccano la possibilità di vendere i Charm, l'aggiunta di un pannello che mostra gli effetti attivi delle Spirit Stone, e una serie di ottimizzazioni alle performance, dagli effetti dei boss alle Bloom Art.
Oltre alle novità introdotte con la patch 1.09, il team anticipa anche alcune delle aggiunte previste per i prossimi aggiornamenti. Tra le priorità figurano la possibilità di disattivare gli effetti di post‑processing, ulteriori miglioramenti alla presentazione delle scene, e una serie di bilanciamenti alle Blade Art e alle Bloom Art.