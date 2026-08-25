Beast of Reincarnation riceve la patch 1.09 con ultrawide, Frame Generation e miglioramenti al gameplay

Continua il supporto post-lancio di Beast of Reincarnation, con Game Freak a quanto pare intenzionata a mantenere la promessa con un una serie di aggiornamenti a stretto giro mirati a risolvere alcune mancanze e difetti del suo action adventure.

In particolare è stata pubblicata la patch 1.09, un aggiornamento ricco di interventi mirati a migliorare l'esperienza di gioco su più fronti. L'update introduce innanzitutto il supporto ai monitor ultrawide, una delle richieste più frequenti della community, e aggiunge la Frame Generation del DLSS di NVIDIA e l'FSR di AMD, ora attivabili direttamente dal menu delle impostazioni.