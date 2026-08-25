L'edizione fisica di Blue Prince per PS5 è al minimo storico su Amazon

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Enigmi e misteri
In questo caso si tratta dell'edizione fisica che, oltre a includere il gioco, comprende un poster pieghevole della misteriosa villa Mt. Holly. Se sei alla ricerca di un titolo ricco di enigmi da risolvere, rigorosamente in ambientazioni misteriose e immersive, questa opzione è perfetta per te. Si tratta di un gioco artisticamente splendido, mentre la meccanica di base è innovativa e profonda, oltre a nascondere una storia brillante.
Potrai mettere alla prova le tue abilità completando una serie di puzzle intriganti e scoprire uno dei titoli più apprezzati del genere. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione. Inoltre, se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.