Trine 6: Together in Time è stato rinviato, svelata la nuova data di uscita su PS5, Xbox, PC, Switch e Switch 2

Nel post pubblicato dagli sviluppatori, il team spiega che il tempo extra ottenuto grazie al rinvio permetterà di intervenire su diversi aspetti del gioco: migliorare gli eroi e le loro abilità , rifinire i combattimenti , ottimizzare il comportamento della telecamera e rivedere le meccaniche alla base del multiplayer online. Tutti interventi basati sui feedback raccolti durante una serie di test privati.

Cooldown Games e gli sviluppatori di Frozenbyte hanno annunciato la decisione di rinviare Trine 6: Together in Time di alcuni mesi. In precedenza atteso per il 17 settembre, il gioco arriverà ora il 4 marzo 2027 su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2 e PC (via Steam ed Epic Games Store).

Modalità classica e freestyle per i puzzle

A differenza di molti altri rinvii, in questo caso la decisione non è stata presa soltanto per migliorare alcuni aspetti del gioco o limitare le imperfezioni. Nei piani di Frozenbyte c'è infatti la creazione di una "seconda esperienza di puzzle" valida per tutto il gioco, pensata per offrire ai giocatori maggiore libertà su come affrontare i rompicapi.

Il team sta revisionando ogni singolo livello per introdurre due modalità selezionabili. La prima, Freestyle Mode, amplia l'approccio attuale e punta su soluzioni più libere e aperte, permettendo ai giocatori di utilizzare i personaggi e le abilità che preferiscono. La seconda, Classic Mode, propone invece enigmi più strutturati e vicini allo stile dei primi Trine, basati su abilità specifiche dei singoli eroi e su cambi di personaggio, sia in solitaria sia in cooperativa.

In sostanza, Trine 6 offrirà due stili di puzzle distinti: uno moderno e flessibile, l'altro più tradizionale e guidato, così da soddisfare sia i fan storici sia chi si avvicina alla serie per la prima volta.