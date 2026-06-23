Blue Prince per PS5 è in sconto su Amazon per le offerte Prime Day

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Strategia ed enigmi

Specifichiamo che si tratta dell'edizione fisica del gioco, che include anche un poster pieghevole della misteriosa villa Mt. Holly. Come anticipato, è un titolo perfetto se ami la strategia e gli enigmi, dato che ti metterà alla prova con una serie di puzzle intriganti. Artisticamente è splendido, mentre la meccanica di base è innovativa e profonda, oltre a nascondere una storia brillante. Nel complesso, è un gioco decisamente imperdibile se ami il genere; per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli in merito.

Blue Prince

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