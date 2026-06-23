Outer Wilds: Archaeologist Edition per Nintendo Switch è in sconto per il Prime Day

Su Amazon è attualmente disponibile Outer Wilds: Archaeologist Edition per Nintendo Switch a 29,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un'avventura nello spazio

Si tratta di un'avventura spaziale all'interno di un sistema solare in continua evoluzione. Vestirai i panni dell'ultima recluta della spedizione Outer Wilds e dovrai scoprire i segreti nascosti tra pianeti misteriosi e fenomeni inspiegabili. Questa edizione include un poster pieghevole con la mappa dei pianeti realizzata da Ian Jacobson, Concept Artist di Mobius Digital. Che tu sia un appassionato del genere o che stia cercando una nuova avventura a un prezzo accessibile, questo titolo è sicuramente consigliato. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli in merito.

The Outer Wilds

Le offerte sono valide dal 23 al 26 giugno 2026 e fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni, pertanto ti suggeriamo di aprire la pagina del prodotto per assicurarti che siano effettivamente gli stessi. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.