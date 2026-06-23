I controller Razer Kishi V3 e V3 Pro per smartphone sono in sconto su Amazon per le offerte Prime

Su Amazon sono attualmente disponibili i controller Razer per smartphone . Il Razer Kishi V3 costa 95,46 €; se sei interessato puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il Razer Kishi V3 Pro , invece, costa 152,99 €. Puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e potrai riceverlo entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Caratteristiche dei controller Razer

Questi controller sono compatibili con iPhone e smartphone Android e sono pensati per offrirti il massimo comfort anche per le sessioni di gioco più lunghe. Le impugnature sono ergonomiche e risultano più naturali da tenere in mano, mentre le levette TMR full-size con cappucci intercambiabili offrono la massima precisione. Troviamo inoltre doppi pulsanti posteriori per clic da mouse e bumper per presa ad artiglio, insieme a quattro pulsanti rimappabili per la massima personalizzazione. Se preferisci, potrai anche trasformarlo in un controller aptico per PC tramite connessione diretta USB Type-C (il cavo è venduto separatamente).

Caratteristiche del Razer Kishi V3

Le offerte sono valide dal 23 al 26 giugno 2026 e fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni, pertanto ti suggeriamo di aprire la pagina del prodotto per assicurarti che siano effettivamente gli stessi. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.