Meta Quest 3 è in offerta su Amazon: approfitta della promo per il primo giorno di Prime Day

Su Amazon è presente e disponibile, in occasione del primo giorno di Prime Day, una promozione su Meta Quest 3. L'offerta prevede uno sconto attivo del 15% per un costo totale e finale d'acquisto di 526,99€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure puoi accedere alla pagina dedicata dal box qui sotto: Su Amazon è possibile acquistare il visore anche a rate. Meta Quest 3 rappresenta un dispositivo di realtà virtuale avanzato progettato per offrire un'esperienza immersiva in ogni situazione, grazie alla tecnologia Infinite Display che garantisce il più ampio campo visivo mai visto nella gamma Quest. Il visore offre una qualità visiva elevata con risoluzione 4K, grazie a due display con risoluzione di 2064 x 2208 pixel per occhio.
Ulteriori dettagli sul visore
Meta Quest 3 permette di vivere i propri giochi preferiti su un grande schermo virtuale da ben 312 pollici, creando un'esperienza simile a quella di un cinema personale. Il dispositivo offre prestazioni grafiche notevolmente migliorate rispetto a Quest 2, con il doppio della potenza grazie alla piattaforma Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2.
Questo consente di riprodurre giochi più complessi con maggiore fluidità, dettagli più nitidi e un livello di realismo superiore. Meta Quest 3 non è pensato solo per giocare: permette di lavorare, allenarsi, rilassarsi e rimanere in contatto con gli altri attraverso esperienze virtuali personalizzabili.
Gli utenti possono scegliere il livello di immersione, allenarsi in una palestra virtuale o guardare film e spettacoli.
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