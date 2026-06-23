Meta Quest 3 è in offerta su Amazon: approfitta della promo per il primo giorno di Prime Day

Su Amazon è presente e disponibile, in occasione del primo giorno di Prime Day, una promozione su Meta Quest 3. L'offerta prevede uno sconto attivo del 15% per un costo totale e finale d'acquisto di 526,99€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure puoi accedere alla pagina dedicata dal box qui sotto: Su Amazon è possibile acquistare il visore anche a rate. Meta Quest 3 rappresenta un dispositivo di realtà virtuale avanzato progettato per offrire un'esperienza immersiva in ogni situazione, grazie alla tecnologia Infinite Display che garantisce il più ampio campo visivo mai visto nella gamma Quest. Il visore offre una qualità visiva elevata con risoluzione 4K, grazie a due display con risoluzione di 2064 x 2208 pixel per occhio.