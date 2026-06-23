Tuffati a capofitto nella Terra di Mezzo con il gioco da tavolo de Il Signore degli Anelli in offerta

Su Amazon è presente e disponibile una promozione, in occasione del Prime Day, su Il Signore degli Anelli: Viaggi nella Terra di Mezzo , l'offerta prevede uno sconto attivo del 34% sul gioco da tavolo, il cui prezzo cala fino a 66,49€ . Puoi acquistarlo direttamente da questo link , oppure accedi alla pagina dedicata al prodotto tramite il box qui in basso: Il Signore degli Anelli: Viaggi nella Terra di Mezzo è un gioco da tavolo collaborativo ambientato nel celebre universo fantasy creato da J.R.R. Tolkien, che permette ai giocatori di vivere una grande avventura nei territori della mitica Terra di Mezzo. I partecipanti assumono il ruolo di alcuni dei personaggi più conosciuti della saga .

Ulteriori dettagli sul gioco da tavolo

Durante le partite, i giocatori dovranno collaborare per superare missioni, compiere scelte coraggiose, risolvere misteri e combattere contro l'oscurità che minaccia il mondo. Il gioco combina le classiche meccaniche dei card game con una moderna applicazione digitale, creando un'esperienza innovativa che unisce elementi da gioco da tavolo tradizionale e tecnologia.

Il gioco supporta da 1 a 5 giocatori, è consigliato a partire dai 14 anni e ogni sessione ha una durata media compresa tra 60 e 90 minuti. L'edizione è completamente in lingua italiana. Per seguire tutte le offerte di questi giorni di promo e non solo, dai un'occhiata anche al nostro canale Telegram.