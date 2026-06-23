Il controller Razer Wolverine V3, compatibile con PC e Xbox Series X/S è in promozione su Amazon

Su Amazon, in occasione del primo giorno di offerte per i Prime Days, è disponibile una promozione sul controller Razer Wolverine V3: sconto attivo del 30% per un prezzo finale e totale d'acquisto di 84,13€. Acquistalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui in basso: Il controller Razer Wolverine V3 è progettato per offrire prestazioni da livello competitivo su Xbox e PC, combinando precisione, velocità di risposta e ampia possibilità di personalizzazione.
Il controller integra 6 pulsanti rimovibili, tra cui 4 paddle posteriori ispirati alla risposta dei mouse gaming Razer e 2 paraurti aggiuntivi con impugnatura ad artiglio.
Ulteriori dettagli sul controller
I Razer Pro HyperTriggers garantiscono un'attivazione immediata dei grilletti, con possibilità di scegliere tra una corsa praticamente nulla per una risposta rapida oppure un controllo analogico più preciso per situazioni che richiedono maggiore sensibilità. Gli stick analogici con tecnologia Hall Effect offrono maggiore precisione, fluidità e durata rispetto ai modelli tradizionali.
Il controller utilizza inoltre pulsanti d'azione meccano-tattili Razer e un D-Pad flottante a 8 vie, combinando la velocità dei microinterruttori con una pressione confortevole e un feedback tattile preciso. Per scoprire tutte le offerte attive più interessanti, vi invitiamo a dare uno sguardo al nostro canale Telegram.
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