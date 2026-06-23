Il controller Razer Wolverine V3, compatibile con PC e Xbox Series X/S è in promozione su Amazon

Su Amazon, in occasione del primo giorno di offerte per i Prime Days, è disponibile una promozione sul controller Razer Wolverine V3: sconto attivo del 30% per un prezzo finale e totale d'acquisto di 84,13€. Acquistalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui in basso: Il controller Razer Wolverine V3 è progettato per offrire prestazioni da livello competitivo su Xbox e PC, combinando precisione, velocità di risposta e ampia possibilità di personalizzazione.

Il controller integra 6 pulsanti rimovibili, tra cui 4 paddle posteriori ispirati alla risposta dei mouse gaming Razer e 2 paraurti aggiuntivi con impugnatura ad artiglio.