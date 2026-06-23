La Complete Edition di Dredge per PS5 è in offerta su Amazon per il primo giorno di Prime Days

Su Amazon, in occasione delle offerte per i Prime Days, è presente e disponibile una promozione che fa calare il costo della Complete Edition di Dredge: sconto attivo del 15% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 34,10€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Dredge è un'avventura di pesca in solitaria ambientata in un mondo misterioso e inquietante, acclamata dalla critica per la sua atmosfera unica. Il giocatore dovrà navigare attraverso acque oscure, catturare pesci, vendere le proprie scoperte e migliorare la propria barca per affrontare nuove sfide.
Ulteriori dettagli sul gioco
L'obiettivo sarà quello di immergersi nelle profondità marine alla ricerca di segreti dimenticati, esplorando un arcipelago misterioso dove ogni viaggio può rivelare qualcosa di nascosto.
L'espansione The Iron Rig amplia l'avventura introducendo una nuova città costruibile. I giocatori potranno scoprire la fonte di antiche perturbazioni e creare nuove attrezzature, oggetti e gadget avanzati grazie all'aiuto di nuovi personaggi e conoscenze.
Con The Pale Reach, il viaggio continua in territori inesplorati ricoperti dal ghiaccio. Le acque gelide nascondono molto più di semplici pesci: sarà possibile vendere nuove scoperte, potenziare la nave e svelare un terribile tradimento, riportando alla luce misteri sepolti in questa regione glaciale.
Completa l'esperienza il laboratorio dell'isola di Blackstone, una struttura misteriosa ormai chiusa e abbandonata. Qui la nostra recensione.
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