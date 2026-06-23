La microSD di casa SanDisk da 256GB compatibile con Nintendo Switch 2 è in promozione su Amazon

Su Amazon, oggi, per il primo giorno di Prime Days, è disponibile una promozione sulla microSD SanDisk da 256GB, compatibile per Nintendo Switch 2: l'offerta prevede uno sconto attivo del 22% per un costo totale e finale d'acquisto di 46,55€. Puoi acquistarla direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui in basso: La microSD SanDisk Express da 256GB è una soluzione progettata per ampliare la memoria della Nintendo Switch 2, offrendo maggiore spazio per giochi, contenuti digitali e applicazioni. Questo modello combina capacità elevata e prestazioni avanzate, pensate per garantire un'esperienza più veloce e fluida rispetto alle tradizionali schede microSD UHS-I.