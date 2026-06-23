La microSD di casa SanDisk da 256GB compatibile con Nintendo Switch 2 è in promozione su Amazon

Su Amazon, oggi, per il primo giorno di Prime Days, è disponibile una promozione sulla microSD SanDisk da 256GB, compatibile per Nintendo Switch 2: l'offerta prevede uno sconto attivo del 22% per un costo totale e finale d'acquisto di 46,55€. Puoi acquistarla direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui in basso: La microSD SanDisk Express da 256GB è una soluzione progettata per ampliare la memoria della Nintendo Switch 2, offrendo maggiore spazio per giochi, contenuti digitali e applicazioni. Questo modello combina capacità elevata e prestazioni avanzate, pensate per garantire un'esperienza più veloce e fluida rispetto alle tradizionali schede microSD UHS-I.
Ulteriori dettagli su questa microSD
Grazie alla tecnologia microSD Express, la scheda raggiunge velocità di lettura fino a 880 MB/s e velocità di scrittura fino a 480 MB/s, valori significativamente superiori rispetto alle microSD standard. Queste prestazioni permettono di migliorare i tempi di caricamento dei giochi e rendere più reattiva la gestione dei dati durante l'utilizzo della console.
La capacità di 256GB consente di archiviare numerosi titoli e contenuti senza dover gestire continuamente lo spazio disponibile. Il prodotto è realizzato come accessorio ufficiale Nintendo, garantendo compatibilità e integrazione con Nintendo Switch 2. La SanDisk microSD Express rappresenta quindi una scelta ideale per i giocatori che cercano maggiore capacità di archiviazione e prestazioni superiori.
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