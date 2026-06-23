Il Funko POP! Nico Robin non può mancare nella tua collezione: acquistalo in promo su Amazon

Su Amazon, per il primo giorno di Prime Days, è presente e disponibile una promozione sul Funko POP! di Nico Robin direttamente dal mondo di One Piece: l'offerta prevede uno sconto attivo del 20% per un costo totale e finale d'acquisto di 12,80€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Il Funko POP! Nico Robin è una mini statuetta da collezione pensata per tutti gli appassionati di One Piece e del mondo del merchandising dedicato alla celebre serie. Con un'altezza di circa 3,75 pollici (9,5 cm), questa figura in vinile è perfetta per arricchire la propria collezione personale.