Le cuffie Arctis Nova 1 e Nova 1P sono in offerta su Amazon per il Prime Day

Su Amazon sono attualmente disponibili le cuffie SteelSeries Arctis Nova 1 nella colorazione nera a 42,49 €. Se sei interessato, puoi acquistarle tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Le cuffie SteelSeries Arctis Nova 1P bianche , invece, costano 42,49 € rispetto al prezzo consigliato di 69,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarle cliccando qui o sul box qui sotto. Entrambi i prodotti sono venduti e spediti da Amazon e li riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirli entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Cuffie leggere e confortevoli

Le Nova 1 presentano audio spaziale a 360° e potrai sentire ogni passo o ricarica in gioco. I padiglioni sono rotanti e regolabili in altezza con cuscinetti in memory foam AirWeave e una fascia elastica. Inoltre, sono dotate di microfono ClearCast Gen 2 con cancellazione del rumore.

Cuffie SteelSeries Arctis Nova 1

Le Nova 1P presentano il sistema acustico Nova per un'esperienza ancora più immersiva e convincente. Anche in questo caso troviamo audio spaziale a 360°, padiglioni regolabili, microfono con cancellazione del rumore e supporto multipiattaforma.

Le offerte sono valide dal 23 al 26 giugno 2026 e fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni, pertanto ti suggeriamo di aprire la pagina del prodotto per assicurarti che siano effettivamente gli stessi. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.