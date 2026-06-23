Il mouse Turtle Beach Kone II è in sconto su Amazon per le offerte Prime Day

Su Amazon è attualmente disponibile il mouse Turtle Beach Kone II in due colorazioni differenti a 54,99 € invece di 69,99 €. Se sei interessato, puoi acquistare la tua variante preferita cliccando direttamente sui box sottostanti: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un mouse ergonomico e preciso

Questo mouse ergonomico è perfetto per qualsiasi tipo di presa, che sia ad artiglio, con il palmo della mano o con le punte delle dita. La tecnologia Easy-Shift traforma i 7 pulsanti e la rotella 4D in 23 funzioni personalizzabili, mentre gli switch ottici TITAN garantiscono fino a 100 milioni di clic e un'esperienza tattile velocissima. Il tracciamento è fluido e preciso grazie al sensore ottico migliorato Owl-Eye con velocità di tracciamento fino a 26K di DPI e 650 IPS.

Mouse Turtle Beach Kone II

Le offerte sono valide dal 23 al 26 giugno 2026 e fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni, pertanto ti suggeriamo di aprire la pagina del prodotto per assicurarti che siano effettivamente gli stessi. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.