Assassin's Creed Shadows per Switch 2 e Xbox Series X è in sconto per le offerte Prime

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Un'avventura tra stealth e samurai

In questo gioco scoprirai la storia di Naoe e Yasuke. La prima è una shinobi che sfrutta luci e ombre per confondere i nemici, mentre il secondo è un samurai che scatena combo corpo a corpo devastanti con la katana o la naginata. Come sempre, aspettati un mondo vasto da esplorare e diverse attività da provare. Nel complesso, si tratta di un gioco con una grande accuratezza storica, un comparto tecnico eccellente e un gameplay che offre stili di gioco differenti in base alle proprie preferenze. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli in merito.

Assassin's Creed Shadows

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